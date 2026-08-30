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        Haberler Bilgi Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem! 30 Ağustos 2026 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem! 30 Ağustos 2026 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        30 Ağustos 2026 son depremler listesi, Elazığ ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, derinliği ve büyüklüğü merak ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        30 Ağustos 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularını gündeme getirdi. Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listelerinden anlık olarak takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat resmi veriler üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte, 30 Ağustos son dakika deprem haberleri…

        2

        ELAZIĞ 3.2 İLE SALLANDI

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 11.58'de Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 3,2 kilometre olarak ölçüldü. Merkez üssü Yaylanlı-Baskil olarak kaydedilen deprem, yüzeye yakın bir noktada meydana geldi.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.30 11:58:15 38.3988 38.8818 5.2 -.- 3.1 3.2 YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
        2026.08.30 11:57:38 38.4378 25.4312 12.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.30 11:45:30 36.0592 27.8292 82.9 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.30 11:43:36 37.9630 27.6943 9.7 -.- 1.9 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
        2026.08.30 11:40:59 38.5185 40.3795 10.9 -.- 2.0 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
        2026.08.30 11:04:16 39.2787 28.9977 16.1 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.30 10:48:01 40.4645 26.3160 7.2 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.30 10:39:44 38.3848 38.8795 17.3 -.- 1.3 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.08.30 10:21:17 38.3908 38.8890 13.6 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
        2026.08.30 10:19:13 38.8538 36.5872 11.7 -.- 2.2 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
        2026.08.30 10:10:16 39.2400 29.0468 1.2 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.30 09:54:26 36.8917 29.1000 4.4 -.- 1.6 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
        2026.08.30 09:37:48 40.1467 42.5195 23.8 -.- 1.7 -.- UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2026.08.30 09:18:57 35.1487 23.7240 12.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.30 09:11:14 36.4763 28.7417 15.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.30 07:18:31 37.9652 36.5920 3.7 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.30 06:59:17 39.2557 28.9480 7.7 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.30 06:46:07 40.6387 28.9745 5.3 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
        2026.08.30 06:38:49 39.1925 28.1990 12.8 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.30 06:28:39 39.2593 28.9448 3.6 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.30 06:15:57 37.7765 29.6658 7.6 -.- 1.5 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
        2026.08.30 06:02:39 38.0358 37.4712 5.0 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.30 06:00:17 36.8928 29.0987 7.8 -.- 2.3 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
        2026.08.30 05:54:20 39.2108 25.5228 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.30 05:35:51 36.5457 26.7912 132.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.30 05:10:24 36.7057 28.9615 5.0 -.- 1.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.30 04:53:14 38.7660 27.1280 10.7 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
        2026.08.30 04:41:28 38.2503 37.2467 5.6 -.- 1.5 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.30 04:00:04 37.7993 28.8787 14.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-BABADAG (DENIZLI) İlksel
        2026.08.30 03:57:12 40.6050 36.9593 6.7 -.- 1.6 -.- NIKSAR (TOKAT) İlksel
        2026.08.30 03:36:04 39.2413 28.9538 11.8 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.30 03:35:46 36.2488 31.3578 23.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.30 03:12:53 38.6325 36.6117 15.8 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
        2026.08.30 03:12:12 38.7583 27.1603 12.4 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-(MANISA) İlksel
        2026.08.30 02:49:17 40.7827 31.5157 12.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
        2026.08.30 02:46:19 38.7015 36.6178 12.3 -.- 1.7 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
        2026.08.30 02:34:01 38.1692 27.1162 5.0 -.- 1.7 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR) İlksel
        2026.08.30 02:17:37 38.1032 38.4470 14.6 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.30 00:41:11 40.7698 26.8762 15.4 -.- 1.7 -.- YENIDIBEK-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel
        2026.08.30 00:28:51 38.7718 27.1140 16.7 -.- 2.0 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
        2026.08.30 00:13:13 36.3057 28.3737 29.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.30 00:07:34 36.1092 29.6100 7.6 -.- 2.4 -.- KAS (ANTALYA)

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-30 11:58:15 38.402 38.85733 13.52 ML 3.0 Baskil (Elazığ)
        2026-08-30 11:45:31 35.92 27.829 37.18 ML 1.9 Ege Denizi - [82.91 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-30 11:40:59 38.51117 40.39167 7.13 ML 1.7 Hani (Diyarbakır)
        2026-08-30 11:25:36 38.2615 38.83067 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
        2026-08-30 11:07:02 38.86 36.49583 6.9 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 10:48:01 40.4465 26.3505 6.88 ML 1.6 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.03 km] Gelibolu (Çanakkale)
        2026-08-30 10:39:46 38.37967 38.86767 7.05 ML 1.4 Kale (Malatya)
        2026-08-30 10:21:18 38.38483 38.867 10.8 ML 1.8 Kale (Malatya)
        2026-08-30 10:19:13 38.881 36.47067 7.0 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 09:54:27 36.87633 29.089 6.93 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
        2026-08-30 09:37:48 40.13617 42.53917 7.07 ML 1.8 Sarıkamış (Kars)
        2026-08-30 09:20:38 38.2255 38.47717 6.98 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-30 09:11:15 36.48367 28.6375 7.01 ML 1.2 Akdeniz - [26.31 km] Ortaca (Muğla)
        2026-08-30 08:22:30 36.8565 29.14583 7.0 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
        2026-08-30 08:13:11 39.20183 28.196 9.41 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 07:40:18 36.86833 29.07317 5.97 ML 1.6 Dalaman (Muğla)
        2026-08-30 07:39:23 39.68017 29.11517 7.0 ML 1.2 Harmancık (Bursa)
        2026-08-30 07:26:39 38.856 26.71617 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [13.68 km] Dikili (İzmir)
        2026-08-30 07:21:00 39.21517 28.07333 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 07:18:32 37.98267 36.59933 7.28 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 06:59:19 39.21983 29.01017 13.92 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-30 06:46:06 40.64533 28.9865 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [02.48 km] Çınarcık (Yalova)
        2026-08-30 06:40:02 39.18133 28.207 6.71 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 06:38:49 39.181 28.21317 8.54 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 06:28:39 39.24017 28.93583 9.29 ML 2.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-30 06:15:57 37.78333 29.71717 7.0 ML 1.5 Çardak (Denizli)
        2026-08-30 06:02:38 38.01033 37.41333 6.82 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 06:00:17 36.87067 29.09067 13.45 ML 2.2 Dalaman (Muğla)
        2026-08-30 05:54:17 39.12433 25.4365 6.09 ML 1.9 Ege Denizi - [67.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-30 05:46:38 38.76367 36.515 7.0 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 05:35:50 36.418 26.82817 7.44 ML 2.3 Ege Denizi - [63.34 km] Datça (Muğla)
        2026-08-30 05:29:36 38.37967 38.87617 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
        2026-08-30 05:18:45 38.3 38.61383 14.33 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-30 05:12:07 37.7125 36.1125 7.0 ML 2.1 Sumbas (Osmaniye)
        2026-08-30 05:10:19 36.32933 28.92617 7.61 ML 1.4 Akdeniz - [24.04 km] Fethiye (Muğla)
        2026-08-30 04:58:35 39.20933 28.15783 6.56 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 04:53:14 38.77633 27.14183 13.54 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
        2026-08-30 04:41:29 38.315 37.2795 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 04:37:52 37.37233 36.125 7.0 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye)
        2026-08-30 04:33:44 39.71617 38.1345 15.83 ML 1.3 İmranlı (Sivas)
        2026-08-30 04:33:39 34.3345 26.43367 8.19 ML 2.5 Akdeniz - [277.50 km] Datça (Muğla)
        2026-08-30 04:27:56 37.7235 36.11917 7.11 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye)
        2026-08-30 04:12:42 39.21233 28.0275 7.06 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 04:08:47 36.88367 29.086 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
        2026-08-30 04:00:05 37.80267 28.8025 7.0 ML 1.0 Babadağ (Denizli)
        2026-08-30 03:57:12 40.5795 36.9625 11.69 ML 1.5 Niksar (Tokat)
        2026-08-30 03:53:57 39.39917 40.6485 7.0 ML 1.3 Çat (Erzurum)
        2026-08-30 03:43:22 38.539 36.33867 11.97 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 03:36:03 39.24733 28.936 7.1 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-30 03:35:46 36.43333 31.40183 8.19 ML 2.0 Akdeniz - [34.67 km] Manavgat (Antalya)
        2026-08-30 03:18:40 39.19967 28.119 8.92 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 03:12:52 38.76033 36.508 7.03 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 03:12:11 38.77333 27.1395 14.98 ML 1.5 Yunusemre (Manisa)
        2026-08-30 02:49:17 40.79883 31.54533 13.85 ML 1.3 Merkez (Bolu)
        2026-08-30 02:46:18 38.75567 36.5245 6.99 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-30 02:34:01 38.159 27.09983 9.71 ML 1.7 Menderes (İzmir)
        2026-08-30 02:17:37 38.12083 38.43767 7.16 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-30 02:10:28 37.79067 36.33583 8.21 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 01:48:55 38.09433 36.487 7.04 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 01:35:19 40.3585 19.71717 5.96 MW 4.5 Sevaster, Vlorë (Arnavutluk)
        2026-08-30 00:52:33 36.454 36.36017 7.04 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
        2026-08-30 00:41:10 40.80667 26.90683 7.0 ML 1.4 Malkara (Tekirdağ)
        2026-08-30 00:37:59 39.1225 28.37833 6.97 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-30 00:32:31 37.15717 42.69133 7.05 ML 1.0 Zakho, Duhok (Irak) - [10.00 km] Silopi (Şırnak)
        2026-08-30 00:28:51 38.776 27.15033 8.3 ML 2.0 Yunusemre (Manisa)
        2026-08-30 00:22:08 37.35233 37.06067 12.98 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-08-30 00:13:11 36.1395 28.30083 37.78 ML 1.8 Akdeniz - [57.28 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-30 00:07:33 36.0675 29.647 10.18 ML 2.3 Akdeniz - [13.43 km] Kaş (Antalya)
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