Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem! 30 Ağustos 2026 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
30 Ağustos 2026 son depremler listesi, Elazığ ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, derinliği ve büyüklüğü merak ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
30 Ağustos 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularını gündeme getirdi. Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listelerinden anlık olarak takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat resmi veriler üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte, 30 Ağustos son dakika deprem haberleri…
ELAZIĞ 3.2 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 11.58'de Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 3,2 kilometre olarak ölçüldü. Merkez üssü Yaylanlı-Baskil olarak kaydedilen deprem, yüzeye yakın bir noktada meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.30 11:58:15 38.3988 38.8818 5.2 -.- 3.1 3.2 YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2026.08.30 11:57:38 38.4378 25.4312 12.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.30 11:45:30 36.0592 27.8292 82.9 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.30 11:43:36 37.9630 27.6943 9.7 -.- 1.9 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.08.30 11:40:59 38.5185 40.3795 10.9 -.- 2.0 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2026.08.30 11:04:16 39.2787 28.9977 16.1 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.30 10:48:01 40.4645 26.3160 7.2 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.30 10:39:44 38.3848 38.8795 17.3 -.- 1.3 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2026.08.30 10:21:17 38.3908 38.8890 13.6 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2026.08.30 10:19:13 38.8538 36.5872 11.7 -.- 2.2 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.08.30 10:10:16 39.2400 29.0468 1.2 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.08.30 09:54:26 36.8917 29.1000 4.4 -.- 1.6 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.08.30 09:37:48 40.1467 42.5195 23.8 -.- 1.7 -.- UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.08.30 09:18:57 35.1487 23.7240 12.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.30 09:11:14 36.4763 28.7417 15.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.30 07:18:31 37.9652 36.5920 3.7 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.30 06:59:17 39.2557 28.9480 7.7 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.30 06:46:07 40.6387 28.9745 5.3 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.30 06:38:49 39.1925 28.1990 12.8 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.30 06:28:39 39.2593 28.9448 3.6 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.30 06:15:57 37.7765 29.6658 7.6 -.- 1.5 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.08.30 06:02:39 38.0358 37.4712 5.0 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.30 06:00:17 36.8928 29.0987 7.8 -.- 2.3 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.08.30 05:54:20 39.2108 25.5228 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.30 05:35:51 36.5457 26.7912 132.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.30 05:10:24 36.7057 28.9615 5.0 -.- 1.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.30 04:53:14 38.7660 27.1280 10.7 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.08.30 04:41:28 38.2503 37.2467 5.6 -.- 1.5 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.30 04:00:04 37.7993 28.8787 14.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2026.08.30 03:57:12 40.6050 36.9593 6.7 -.- 1.6 -.- NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.08.30 03:36:04 39.2413 28.9538 11.8 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.30 03:35:46 36.2488 31.3578 23.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.30 03:12:53 38.6325 36.6117 15.8 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2026.08.30 03:12:12 38.7583 27.1603 12.4 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-(MANISA) İlksel
2026.08.30 02:49:17 40.7827 31.5157 12.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.08.30 02:46:19 38.7015 36.6178 12.3 -.- 1.7 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.08.30 02:34:01 38.1692 27.1162 5.0 -.- 1.7 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR) İlksel
2026.08.30 02:17:37 38.1032 38.4470 14.6 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.30 00:41:11 40.7698 26.8762 15.4 -.- 1.7 -.- YENIDIBEK-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel
2026.08.30 00:28:51 38.7718 27.1140 16.7 -.- 2.0 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.08.30 00:13:13 36.3057 28.3737 29.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.30 00:07:34 36.1092 29.6100 7.6 -.- 2.4 -.- KAS (ANTALYA)
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER