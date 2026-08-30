Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem! 30 Ağustos 2026 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

30 Ağustos 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularını gündeme getirdi. Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listelerinden anlık olarak takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat resmi veriler üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte, 30 Ağustos son dakika deprem haberleri…