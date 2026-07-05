İstanbul’da 5 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar BEDAŞ tarafından açıklandı. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Programın duyurulmasının ardından vatandaşlar, bulundukları bölgede kesintinin ne zaman başlayacağını ve elektriğin saat kaçta yeniden geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 5 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe BEDAŞ planlı kesinti takvimi…