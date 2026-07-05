ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2026 PAZAR | İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek?
İstanbul'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent genelinde 10 ilçede elektrik verilemeyecek bölgeleri duyurdu. Kesinti programının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, yaşadıkları ilçe ve mahallede elektriğin hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden verileceğini araştırmaya başladı. Peki, 5 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak, saat kaçta başlayacak? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar…
İstanbul’da 5 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar BEDAŞ tarafından açıklandı. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Programın duyurulmasının ardından vatandaşlar, bulundukları bölgede kesintinin ne zaman başlayacağını ve elektriğin saat kaçta yeniden geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 5 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe BEDAŞ planlı kesinti takvimi…
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 5 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 10 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.
KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
Bağcılar
Bakırköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Küçükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
Zeytinburnu