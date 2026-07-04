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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, İstanbul'a geldi!

        Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, İstanbul'a geldi!

        Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, İstanbul Havalimanı'na geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 23:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinin ardından bir futbolcuyu daha bitirdi.

        Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen kanat oyuncusu İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı.

        Beşiktaş'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlaması için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, İstanbul Havalimanı'na geldi.

        20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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