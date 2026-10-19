EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2027 OCAK: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplama tablosu

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda maaşlarına yansıyacak artış, 2026'nın son altı aylık enflasyon verileriyle netlik kazanacak. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak kaydedilen enflasyonla birlikte üç aylık toplam artış yüzde 5,57'ye ulaştı.

Böylece emeklilerin Ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık veri ortaya çıkarken kesin oran henüz belirlenmedi. Yılın geri kalanında açıklanacak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edilerek altı aylık toplam artış belirlenecek.