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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026 || Emekli ne kadar kaç TL olacak? SSK - Bağkur emekli Temmuz zammı hesaplama formülü

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026 || Emekli ne kadar kaç TL olacak? SSK - Bağkur emekli Temmuz zammı hesaplama formülü

        Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, olası zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşlarında yapılacak artış da 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak. Kesin oran henüz açıklanmadan, emekliler 5 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan tahmini zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Peki, Bağ-Kur ve SGK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorgulayanlar için güncel emekli maaş hesaplamalarını haberimizde derledik. İşte SSK - Bağkur emekli Temmuz zammı hesaplama formülü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2026 Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar, olacak? 5 Haziran tarihinde Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayına göre 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına biri Ocak diğeri Temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılıyor. Buna göre emekli maaşlarına Temmuz ayı başında zam yapılacak. Peki, 2026 Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen zam hesaplamlarını haberimizde derledik. İşte sorgulanıp araştırılan ayrıntılar...

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        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        En düşük emekli maaşı kanun teklifiyle belli olduğu için enflasyon farkı en düşük emekli maaşı oranını değiştirmiyor. Ancak şimdiye kadar ki uygulamalar göz önüne alındığında emekli maaşlarına enflasyon farkına göre gelen zammın ardından yasal düzenlemede yapılarak en düşük emekli maaşı değişiyor. Bilindiği üzere en düşük emekli kök maaşına yapılacak zammın ardından kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler en düşük emekli maaşını almaya başlayacak.

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        Herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olacak.

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        SGK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADARE KAÇ TL OLACAK?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvan. emekli maaş zammıyla ilgili hesaplamaları şu şekilde paylaştı. İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

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        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

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        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için hak ettiği zam oranını gösteriyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak.

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