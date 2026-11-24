Emekli promosyon kampanyası 2026: Kasım ayı en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi
Kasım ayında emekli promosyon veren bankalar listesi merak ediliyor. Garanti, TEB, Ziraat, Yapı Kredi ve diğer bankaların promosyon tutarı ve şartları belli oldu. Kamu ve özel bankalarda promosyon miktarı değişiyor. Bazı bankalarda tutar 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2026 Temmuz Halkbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…
Emekli maaş kampanyası ile ilgili tutar ve şartları belli oldu. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırmaya başladı. Özellikle kasım ayının son günlerinde bazı bankaların kampanyalarının sona erecek olması, emeklilerin karar sürecini hızlandırdı. İşte, güncel emekli promosyon kampanyaları
EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşımak için banka şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından veya e-Devlet üzerinden işlem yapabiliyor.
Maaş taşıma işleminden önce mevcut bankayla yapılan promosyon taahhüdünün kontrol edilmesi önem taşıyor. Üç yıllık taahhüt süresi dolmamış olan emeklilerin banka değişikliği yapmaları halinde kalan süreye ilişkin promosyon iadesi gündeme gelebiliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
Ek bir şart aranmaksızın aylık net maaş tutarına verilecek promosyon tutarları:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ana promosyonun üzerine, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içerisinde aşağıdaki koşulları yerine getiren emekliler ek ödüllerden faydalanabiliyor:
İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül verilir.
Asıl bireysel kredi kartları ile (sanal ve ek kartlar hariç) toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül kazanılır. Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapan veya son 90 gündür giriş yapmamış olup uygulamayı yeniden aktif kullanmaya başlayan müşterilere, maaş tutarından bağımsız 2.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Yapı Kredi Mobil üzerinden EMEKLIYEMUJDE referans kodu ile ilk kez Yapı Kredi müşterisi olan ve aynı ay içinde aktif bireysel kredi kartı bulunan kişilerin kartlarına harcama şartı olmaksızın 3.000 TL ek ödül yüklenir.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON
Kasım ayında en yüksek toplam promosyon fırsatlarından biri Şekerbank tarafından sunuluyor. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon sağlarken, ek kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam avantajı 35 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Bankanın öne çıkan avantajı, üst maaş dilimindeki temel promosyon tutarının ek ürün koşulu olmadan sunulması.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Ek kampanya fırsatlarından yararlanan emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, Kasım 2026 döneminde emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenen promosyon, maaş tutarına göre değişiyor.