YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

Ek bir şart aranmaksızın aylık net maaş tutarına verilecek promosyon tutarları:

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ana promosyonun üzerine, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içerisinde aşağıdaki koşulları yerine getiren emekliler ek ödüllerden faydalanabiliyor:

İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül verilir.

Asıl bireysel kredi kartları ile (sanal ve ek kartlar hariç) toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül kazanılır. Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapan veya son 90 gündür giriş yapmamış olup uygulamayı yeniden aktif kullanmaya başlayan müşterilere, maaş tutarından bağımsız 2.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Yapı Kredi Mobil üzerinden EMEKLIYEMUJDE referans kodu ile ilk kez Yapı Kredi müşterisi olan ve aynı ay içinde aktif bireysel kredi kartı bulunan kişilerin kartlarına harcama şartı olmaksızın 3.000 TL ek ödül yüklenir.