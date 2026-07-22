En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Temmuz ayı emekli maaşı düzenlemesini yakından takip eden milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. TBMM'de kabul edilen düzenlemenin ardından gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başlanacak. Emekliler ise zamlı maaşların ve oluşacak maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük emekli maaşının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
En düşük emekli aylığına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı maaş artışlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenleme gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kararın yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zamlı maaşlar ve fark ödemelerine ilişkin ödeme takvimini duyuracak. Peki, En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2026 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...
KOMİSYONDAN GEÇTİ!
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için sırasıyla TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve zamlı maaşlar buna göre ödenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme yasalaştığında, kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin aylıkları Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşların ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde