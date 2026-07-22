En düşük emekli aylığına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı maaş artışlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenleme gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kararın yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zamlı maaşlar ve fark ödemelerine ilişkin ödeme takvimini duyuracak. Peki, En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2026 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...