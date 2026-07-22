Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rams Başakşehir Başakşehir: 1 - Inter Turku: 1 | MAÇ SONUCU

        Başakşehir: 1 - Inter Turku: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında Inter Turku'yu ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona ererken; turuncu-lacivertliler turu rövanşa bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Inter Turku kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Finlandiya temsilcisi 16. dakikada Clinton Jephta ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        İkinci yarıya baskılı başlayan turuncu-lacivertliler, 54. dakikada Emin Bayram ile skora dengeyi getirdi.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada sağdan Karbownik'i geçerek çizgiye inen Essomba'nın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Conteh'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

        9. dakikada Yusuf Sarı'nın savunma arkasına ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in dar açıdan uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        16. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jephta'nın uzak direğe şutunda topu filelere gönderdi: 0-1

        19. dakikada misafir takım ikinci gole çok yaklaştı. Laine'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa iyi yükselen Kuittinen'nin kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda çeldi. Oluşan karambolden sonuç çıkmadı ve İstanbul Başakşehir topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

        20. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sağdan Yusuf Sarı'nın uzak direğe ortasında altıpasın solunda Brnic'in kafa vuruşunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

        REKLAM

        26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        33. dakikada İstanbul Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

        39. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Karbownik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleciden seken top altıpasta Ömer Ali Şahiner'in önüne düştü. Ömer Ali'nin şutunda, kaleci ikinci kez meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

        Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        54. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        57. dakikada sağdan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında kaleciyi geçen topa Brnic'in boş kaleye kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        80. dakikada Tauriainen'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Ahiabu'nun gelişine volesinde, top üstten auta çıktı.

        82. dakikada soldan ceza sahasına giren Fayzullaev'in arka direğe plasesine kaleci son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!