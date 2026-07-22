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        Haberler Gündem İstanbul'da fırtına etkili oldu

        İstanbul'da fırtına etkili oldu

        Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu,

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak kentin birçok kısmında etkili olmaya başladı.

        Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Bazı ilçelerde ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu.

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