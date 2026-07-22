Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu,

İstanbul'da fırtına etkili oldu
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:13 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak kentin birçok kısmında etkili olmaya başladı.
Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı ilçelerde ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu.
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