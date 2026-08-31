2026 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, Ağustos ayında fiyatların nasıl değiştiğini ortaya koyacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık değişim oranları da kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olan enflasyon verileri, vatandaşlar ve piyasalar tarafından yakından izlenecek. Peki Enflasyon oranları ne zaman, saat açıklanacak? 2026 Ağustos enlflasyon oranları açıklandı mı? İşte Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...