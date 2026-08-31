2026 Ağustos enflasyon rakamları TÜİK: Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları, ekonominin seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları da belli olacak. Açıklanacak rakamlar başta ekonomi gündemi olmak üzere birçok alanda yakından takip edilecek. Peki 2026 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon oranları ne zaman belli olacak? İşte TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
2026 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, Ağustos ayında fiyatların nasıl değiştiğini ortaya koyacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık değişim oranları da kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olan enflasyon verileri, vatandaşlar ve piyasalar tarafından yakından izlenecek. Peki Enflasyon oranları ne zaman, saat açıklanacak? 2026 Ağustos enlflasyon oranları açıklandı mı? İşte Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
2026 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu ara tahminini yükseltirken, ara hedeflerini değiştirmedi.
2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15'te, 2028 yılı enflasyon tahmini yüzde 9'da kaldı.
Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı.
2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 19'da kaldı.