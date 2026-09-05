Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Erzurumspor FK sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Bu haftaya kadar galibiyet hasreti çeken iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise Erzurumspor - Konyaspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…