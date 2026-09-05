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        Haberler Bilgi Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

        Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi için geri sayım sürerken maçın başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Erzurumspor FK, 1 puanla 17. basamakta yer alıyor. Oynadığı 3 maçın üçünü de kaybeden Konyaspor ise puansız olarak son sırada bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Erzurumspor FK sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Bu haftaya kadar galibiyet hasreti çeken iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise Erzurumspor - Konyaspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

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        ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Erzurumspor FK - Konyaspor maçı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.

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        ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor FK - Konyaspor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

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        ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

        Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak karşılaşma iki takım açısından da önem taşıyor. Erzurumspor FK, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak ligde çıkış yakalamayı hedeflerken Konyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

        Ligde Erzurumspor FK 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla 17. basamakta yer alıyor. Çıktığı 3 maçı da kaybeden Konyaspor ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

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        5. RANDEVU

        Erzurumspor FK ile Konyaspor, daha önce 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların tamamında yeşil-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        Söz konusu 4 karşılaşmada Konya'nın 9 golüne, Erzurum 4 golle karşılık verdi. Erzurum’da oynanan 2 karşılaşmada ise Konyaspor 4 gol kaydederken, Erzurumspor FK 2 gol kaydetti.

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