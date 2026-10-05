EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2026 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ayın kaçında yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Ekim ayının başlamasıyla birlikte evde bakım yardımı ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği yeniden merak konusu oldu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından evde bakım desteği 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya çıkarıldı ve zamlı tutarlar Ağustos itibarıyla hak sahiplerine ödenmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımlarının her ayın 15'i ile ay sonu arasında il bazında hesaplara yatırıldığını bildiriyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, hangi illerde hesaplara geçti? İşte Ekim ayı evde bakım yardımı ödeme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Evde bakım yardımı alan vatandaşların Ekim ayı ödemelerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Temmuz döneminde memur maaş katsayısına yapılan artış, evde bakım desteğine de yansımış ve aylık ödeme 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükselmişti. Yeni tutarlar Ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı. Bakanlığın uygulamasına göre evde bakım yardımları her ay belirli bir takvim çerçevesinde, genellikle ayın ikinci yarısında il il yatırılıyor. Bu nedenle Ekim ayı ödemelerinin başlayacağı tarih ve ödeme yapılan iller yakından takip ediliyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ödemeler hangi illerde başladı? İşte ödeme sürecine ilişkin güncel bilgiler...
EKİM 2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayına girilmesiyle birlikte evde bakım yardımı alan vatandaşların gözü ödeme takvimine çevrildi. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin, önceki aylarda olduğu gibi bu ay da ayın ortasından itibaren kademeli olarak hesaplara aktarılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?
Evde bakım yardımı ödemeleri il bazında kademeli olarak hesaplara aktarılıyor. Ödeme süreci her ilde aynı anda tamamlanmadığı için hak sahipleri, kendilerine ait banka hesapları üzerinden güncel durumu kontrol edebiliyor. Bu nedenle ödemelerin başladığı dönemde hesap hareketlerinin belirli aralıklarla takip edilmesi önem taşıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2026 Temmuz-Aralık döneminde evde bakım yardımı 15 bin 775 TL olarak uygulanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Hak sahipleri ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği gibi, ödeme yapılan banka hesabının hesap hareketlerinden de kontrol edebilir.