FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED beklentisi ne yönde?
Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında gözler yılın son toplantısına çevrildi. FED'in aralık ayındaki toplantısı, ABD ekonomisinin enflasyonla mücadelesi ve faiz politikasının geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED beklentisi ne yönde?
FED'in faiz kararları yalnızca ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal piyasaları da doğrudan etkileyebiliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile atacağı adımları için gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve beklentiler ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının son faiz kararını belirlemek üzere 8-9 Aralık tarihlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 9 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) yayımladığı son toplantı tutanakları, faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm hakim oldu. Faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik mesajlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi için yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceği görüşü öne çıktı. Bazı FED yetkilileri, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde aralık ayında 25 baz puanı aşan bir faiz artışının da gündeme gelebileceğini değerlendirdi.