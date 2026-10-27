Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı faiz kararı, küresel piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed'in toplantıda alacağı karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları açısından yakından takip ediliyor. Eylül ayında faiz artırımı yapan Fed'in bu toplantıda nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 Fed faiz kararı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fed’in ekim ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Son dönemde enflasyon baskılarının devam etmesi ve ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in para politikası açısından belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi? İşte Fed’in ekim ayı faiz kararı öncesinde öne çıkan beklentiler ve faiz kararının açıklanacağı tarih...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED'in Ekim 2026 faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. İki günlük toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed, 16 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka, kararında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ekim toplantısında alınacak karar, eylül ayındaki faiz artışının ardından para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.

        4

        FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

        Ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması piyasalarda öne çıkan beklenti olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de eylül ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye yükselmesi, faiz artışı ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Fed'in kesin kararı, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

        5

        FED 2026 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

        FED'in 2026 yılı için planlanan son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aralık toplantısında da faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yatırımcıların gündeminde olacak.

        Ekim toplantısında alınacak karar ve FED yetkililerinin açıklamaları, yılın son toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. FED'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı ise ekonomik verilerin seyrine ve bankanın para politikası değerlendirmelerine bağlı olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Habertürk'te

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Habertürk'ün "Haber Hattı" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        #fed faiz kararı
        #FED faiz toplantısı
        #fed
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama