Fed’in ekim ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Son dönemde enflasyon baskılarının devam etmesi ve ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in para politikası açısından belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi? İşte Fed’in ekim ayı faiz kararı öncesinde öne çıkan beklentiler ve faiz kararının açıklanacağı tarih...