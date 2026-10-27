Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı faiz kararı, küresel piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed'in toplantıda alacağı karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları açısından yakından takip ediliyor. Eylül ayında faiz artırımı yapan Fed'in bu toplantıda nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 Fed faiz kararı tarihi...
Fed’in ekim ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Son dönemde enflasyon baskılarının devam etmesi ve ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in para politikası açısından belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi? İşte Fed’in ekim ayı faiz kararı öncesinde öne çıkan beklentiler ve faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in Ekim 2026 faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. İki günlük toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 16 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka, kararında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ekim toplantısında alınacak karar, eylül ayındaki faiz artışının ardından para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?
Ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması piyasalarda öne çıkan beklenti olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de eylül ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye yükselmesi, faiz artışı ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Fed'in kesin kararı, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.
FED 2026 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED'in 2026 yılı için planlanan son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aralık toplantısında da faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yatırımcıların gündeminde olacak.
Ekim toplantısında alınacak karar ve FED yetkililerinin açıklamaları, yılın son toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. FED'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı ise ekonomik verilerin seyrine ve bankanın para politikası değerlendirmelerine bağlı olacak.