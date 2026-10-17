Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde taraftarlar Fenerbahçe-Alanyaspor maçının oynanacağı tarihi ve canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle bilgileri ve iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler...