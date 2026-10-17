Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle bilgisi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki mücadelesinde taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının maç saatini, canlı yayın bilgisini ve iki takımın 11'ini gündemine aldı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde taraftarlar Fenerbahçe-Alanyaspor maçının oynanacağı tarihi ve canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle bilgileri ve iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler...
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın platformuna erişiminin bulunması gerekiyor. Mücadele için şifresiz yayın seçeneği bulunup bulunmadığı konusunda resmî yayın bilgileri esas alınmalı.
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe-Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS yayınları ve TOD dijital platformundaki erişim seçeneklerini değerlendirebilir. Yayını izlemek için platformun abonelik koşullarının karşılanması gerekebilir. Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arayan taraftarların resmî yayın kanallarını tercih etmesi öneriliyor. Maçın canlı skoru ve önemli gelişmeleri de spor haberleri üzerinden takip edilebilir.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.