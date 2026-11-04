FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertliler, topladığı 2 puanla sıralamada alt basamaklarda bulunuyor. Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. Fenerbahçe, güçlü rakibini mağlup ederek hem ilk galibiyetini almak hem de üst sıralara yükselme umutlarını güçlendirmek istiyor.