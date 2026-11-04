Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam ediyor. Lig aşamasının dördüncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Fenerbahçe Liverpool karşılaşmasının tarihi ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının başlama saati, yayın kanalı ve canlı izle ekranına ilişkin merak edilenler...
Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimiz, güçlü İngiliz ekibi karşısında puan veya puanlar almayı amaçlıyor. İlk üç haftada henüz galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmayla çıkış yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Liverpool maçının oynanacağı tarih...
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı saat 20.45'te karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertliler, topladığı 2 puanla sıralamada alt basamaklarda bulunuyor. Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. Fenerbahçe, güçlü rakibini mağlup ederek hem ilk galibiyetini almak hem de üst sıralara yükselme umutlarını güçlendirmek istiyor.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
OPPONG BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.