Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague normal sezonunun 12. haftasında LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Temsilcimiz, Paris Basketball karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarı önünde telafi etmeyi amaçlıyor. ASVEL ise zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe-ASVEL basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın nereden izlenecek? İşte Fenerbahçe Tarfin-LDLC ASVEL maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...