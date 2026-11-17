Fenerbahçe Tarfin - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı izle
EuroLeague'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Fenerbahçe Tarfin, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i sahasında ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde basketbolseverler Fenerbahçe Tarfin - LDLC Asvel mücadelesinin maç saatini yayıncı bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl canlı izlenecek? İşte Fenerbahçe Tarfin - LDLC Asvel maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague normal sezonunun 12. haftasında LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Temsilcimiz, Paris Basketball karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarı önünde telafi etmeyi amaçlıyor. ASVEL ise zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe-ASVEL basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın nereden izlenecek? İşte Fenerbahçe Tarfin-LDLC ASVEL maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
FENERBAHÇE TARFİN-ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ile LDLC ASVEL arasındaki EuroLeague 12. hafta karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü saat 21.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin-LDLC ASVEL karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital platformu üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE TARFİN-ASVEL MAÇI CANLI İZLE
EuroLeague heyecanını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe-ASVEL karşılaşmasını S Sport ve S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Maçın canlı yayınını takip etmek isteyenlerin platformların üyelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe Tarfin'de LDLC ASVEL karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Nicolo Melli ve Braxton Key'in forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertliler, bu eksiklere rağmen taraftarı önünde galibiyete ulaşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE VE ASVEL'İN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU
Fenerbahçe Tarfin, geride kalan 11 maçta 7 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler son karşılaşmasında Paris Basketball'a uzatmalar sonunda 111-109 mağlup oldu.
LDLC ASVEL ise 11 maçta 4 galibiyet alabildi. Fransız ekibi, son mücadelesinde Beşiktaş'a 95-91 yenildi. İki takım da 12. hafta karşılaşmasında galibiyet alarak sıralamadaki konumunu güçlendirmek istiyor.