Galler - Portekiz maçı canlı izle: Galler - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Galler ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Cardiff'te oynanacak kritik mücadele öncesinde Galler - Portekiz maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. A Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunan Portekiz, liderliğini koruyarak grubu ilk sırada tamamlamayı hedefliyor. Ev sahibi Galler ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki, Galler-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Uluslar Ligi Galler-Portekiz maçı canlı izle ekranı...
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, grup aşamasının son karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galler, A Ligi 4. Grup’un son haftasında Portekiz’i Cardiff City Stadyumu’nda ağırlayacak. Portekiz, gruptaki liderliğini koruyarak çeyrek final yolunda avantajını sürdürmek istiyor. Galler ise sahasında alacağı sonuçla turnuvaya güçlü bir kapanış yapmayı amaçlıyor. Peki, Galler - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Cristiano Ronaldo oynayacak mı? İşte detaylar...
GALLER- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler - Portekiz maçı 17 Kasım 2026 Salı günü maçı 22.45'te oynanacak.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler-Portekiz karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgilerine göre mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
Galler-Portekiz maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor’un yayınını takip edebilir. Karşılaşmanın canlı yayın ve dijital izleme seçenekleri için kanalın resmî yayın platformları kontrol edilebilir.
PORTEKİZ GRUP LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
A Ligi 4. Grup’ta beş maç sonunda Portekiz 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Danimarka 9, Norveç 6 ve Galler 3 puanla sıralanıyor. Portekiz, Galler karşısında alacağı galibiyet veya beraberlikle grubu lider tamamlamayı garantilemek istiyor. Danimarka-Norveç karşılaşmasından çıkacak sonuç da grup sıralamasını etkileyebilecek.
CRİSTİANO RONALDO OYNAYACAK MI?
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu ve milli takım kariyerini resmen noktaladığını duyurdu.