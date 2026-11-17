UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, grup aşamasının son karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galler, A Ligi 4. Grup’un son haftasında Portekiz’i Cardiff City Stadyumu’nda ağırlayacak. Portekiz, gruptaki liderliğini koruyarak çeyrek final yolunda avantajını sürdürmek istiyor. Galler ise sahasında alacağı sonuçla turnuvaya güçlü bir kapanış yapmayı amaçlıyor. Peki, Galler - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Cristiano Ronaldo oynayacak mı? İşte detaylar...