GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 18 KASIM 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba günü ekranlara gelen bölümde Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, rakiplerini geride bırakmak ve çeyrek altının sahibi olmak için mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Haftanın finaline doğru ilerlerken gelinlerin hazırladığı yemekler, kayınvalidelerin verdiği puanlarla değerlendiriliyor. Günlük sıralamanın yanı sıra haftalık toplam puanlar da önem kazanırken izleyiciler, çarşamba gününün kazananını ve yarışmacıların aldığı puanları araştırıyor. Peki, 18 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi gelin oldu? Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim kaç puan topladı? İşte Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu ve günün sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 18 Kasım 2026 Çarşamba günü heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü yarışma gününde Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Kayınvalidelerin tadım ve puanlama aşamasıyla birlikte günlük sıralama şekillenirken haftalık puan tablosundaki değişimler de dikkat çekiyor. Cuma günü yapılacak final öncesinde avantaj elde etmek isteyen gelinlerin performansları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da 18 Kasım Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim'in puanları kaç oldu? İşte 18 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu, günün kazananı ve son sıralama...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Tuğba: 22 puan
Ceren: 16 puan
Yeşim: 15 puan
Sevim: 7 puan