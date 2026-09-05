Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler yapıma veda etti? İşte Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu!

7. SEZONLA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

2020 yılında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi; Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini merkezine aldı. Çocukluklarından itibaren uçak, roket ve farklı teknolojik araçlar geliştirmeyi hayal eden üç kuzen, imkansız görünen projeleri hayata geçirmek için verdikleri mücadeleyle dizinin ana hikayesini oluşturdu.

Ancak yapım yalnızca amcaoğullarının mucitlik çalışmalarını konu edinmedi. Kasaba yaşamı, aile ilişkileri, aşklar, dostluklar, ayrılıklar ve Anadolu’daki gündelik hayat da senaryonun önemli parçaları arasında yer aldı.

Yıllar içerisinde kadrosunda ve hikayesinde değişiklikler yaşayan yapım, 7. sezonuyla birlikte yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.