Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler yapıma veda etti? İşte Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu!
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı yeni sezonu ile dönüyor. Köprü Film imzalı dizinin yedinci sezonunda hikaye büyük ölçüde değişti. Sezon arasında bazı oyuncular yapıma veda ederken, kadroya yeni isimler dahil oldu. Tam 15 yıllık zaman atlamasıyla ekrana dönecek diziye katılan yeni oyuncular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, hangi isimler yapıma veda etti? İşte, Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu ve yeni sezona dair merak edilenler…
TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Nazlı Pınar Kaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi, 7. sezonda bambaşka bir hikaye ile ekranlara dönüyor. 15 yıllık zaman atlamasıyla sezonu açacak olan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hangi karakterlerle senaryoya dahil oldukları merak edilirken, yapıma veda eden oyuncular da araştırılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONU AÇIYOR!
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli’nin oturduğu dizi, 7. sezonda yenilenmiş hikayesi ve yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
7. SEZONLA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
2020 yılında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi; Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini merkezine aldı. Çocukluklarından itibaren uçak, roket ve farklı teknolojik araçlar geliştirmeyi hayal eden üç kuzen, imkansız görünen projeleri hayata geçirmek için verdikleri mücadeleyle dizinin ana hikayesini oluşturdu.
Ancak yapım yalnızca amcaoğullarının mucitlik çalışmalarını konu edinmedi. Kasaba yaşamı, aile ilişkileri, aşklar, dostluklar, ayrılıklar ve Anadolu’daki gündelik hayat da senaryonun önemli parçaları arasında yer aldı.
Yıllar içerisinde kadrosunda ve hikayesinde değişiklikler yaşayan yapım, 7. sezonuyla birlikte yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.
GÖNÜL DAĞI’NDAN AYRILAN OYUNCULAR
7. sezon öncesinde Gönül Dağı’ndan ayrılan isimler oldu. Dizide Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar ve Veysel rolündeki Semih Ertürk projeye veda etti.
Böylece dizinin ilk bölümlerinden itibaren hikayenin merkezinde bulunan üç amcaoğlundan Ramazan ve Veysel’i canlandıran iki oyuncu kadrodan ayrılmış oldu.
Gönül Dağı’nda Çetin Kaya karakterini canlandıran Sercan Badur da diziden ayrılan isimler arasında yer aldı.
ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK
Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı’nın 7. sezonunda zaman atlaması yaşanacak. Dizide hikaye, amcaoğullarının çocuklarının gençlik dönemlerine taşınacak.
Bu değişiklikle beraber Taner, Veysel ve Ramazan’ın yıllardır takip edilen hikayelerinin ardından Ali, Yusuf ve Ramazan Mete karakterleri yeni dönemde daha merkezi bir konuma gelecek.
Yeni sezon kadrosuna katılan genç oyuncular da bu karakterlerin büyümüş hallerini canlandıracak.
GÖNÜL DAĞI’NA 3 YENİ BAŞROL
Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök'ün kaleme aldığı Gönül Dağı dizisinin kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu. Genç yıldızlar Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp yapıma katıldı.
Yağız Kılınç, Berk Atan’ın hayat verdiği Taner karakterinin oğlu Ali’yi canlandıracak.
Berke Acar, Semih Ertürk’ün canlandırdığı Veysel karakterinin oğlu Yusuf rolüne hayat verecek.
Kerem Alp Kabul ise Cihat Süvarioğlu’nun hayat verdiği Ramazan karakterinin oğlu Ramazan Mete rolünü canlandıracak.
Böylelikle dizinin başlangıcındaki üç amcaoğlunun ardından yeni dönemde onların çocukları Ali, Yusuf ve Ramazan Mete'nin hikayeleri ekrana taşınacak.
GÖNÜL DAĞI’NA KATILAN DİĞER OYUNCULAR
Gönül Dağı dizisine 9 yeni isim daha katıldı. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
Özge Bilici Ramazan Mete’nin partneri Selin’i canlandıracakken, Esila Umut Ali’nin partneri Zehra’ya hayat verecek.
Bilgesu Kural Yusuf’un partneri Aslı’ya hayat verecekken, Miray Akay Semih’in kızı Yağmur’u canlandıracak.
Erkan Sever kaymakam, Onuryay Evrentan ise kaymakamın eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.
Fırat Doğruloğlu ‘’Mahir’’ karakterine, Okan Selvi ‘’Kazım’’ karakterine, Emir Özden ise Kahveci Rıfat’ın oğlu ‘’Ömer’’ karakterine hayat verecek.
GÖNÜL DAĞI 221. BÖLÜM ÖZETİ
“Gedelli’de yıllar geçmiştir. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışır. Taner, saatçi dükkânında çalışmaya başlamıştır. Taner, Ali’nin ziyaretiyle mutlu olur. Ali’den sakladığı gerçeği söyleyebilecek midir?
Ali, Gedelli’ye döndüğünde her şey bıraktığından farklıdır. Ali, TVR’yi nasıl bulacaktır?
Cemile, Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışır. Yusuf, araba yarışı yapmaktadır. Cemile, oğlunu vazgeçirebilecek midir?
Ramazan Mete, Selin’i etkilemek için düğünde şov yapar. Düğün nasıl gerçekleşecektir?
Amcaoğulları Ali, Ramazan Mete ve Yusuf, babalarının mirasını nasıl devam ettirecektir?”