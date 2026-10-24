DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! 23 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu?
23 Ekim 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlandı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle ekrana gelirken; Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye ve Beyaz'la Joker gibi yapımlar da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecenin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 23 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 23 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
23 Ekim 2026 reyting sonuçları, cuma akşamını televizyon karşısında geçiren izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, TV8'de MasterChef Türkiye ve Kanal D'de Beyaz'la Joker yapımları ekranlara geldi. Farklı türlerdeki yapımların izleyici karşısına çıktığı gecenin ardından hangi dizinin veya programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte, 23 Ekim Cuma reyting birincisi hakkında detaylar…
23 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı.
“Taşacak Bu Deniz” üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı olurken, Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin özet bölümü ise üç grupta da üçüncü oldu.
İşte dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması ile ilk 10'a giren yapımlar;
23 EKİM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Gelin – Kanal 7
23 EKİM 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Esra Erol'da – ATV
İddiaların Aksine – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
23 EKİM 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol'da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8