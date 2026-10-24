DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! 23 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu?

23 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

“Taşacak Bu Deniz” üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı olurken, Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin özet bölümü ise üç grupta da üçüncü oldu.

İşte dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması ile ilk 10'a giren yapımlar;