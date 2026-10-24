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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! 23 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu?

        DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! 23 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu?

        23 Ekim 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlandı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle ekrana gelirken; Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye ve Beyaz'la Joker gibi yapımlar da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecenin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 23 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 23 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        23 Ekim 2026 reyting sonuçları, cuma akşamını televizyon karşısında geçiren izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, TV8'de MasterChef Türkiye ve Kanal D'de Beyaz'la Joker yapımları ekranlara geldi. Farklı türlerdeki yapımların izleyici karşısına çıktığı gecenin ardından hangi dizinin veya programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte, 23 Ekim Cuma reyting birincisi hakkında detaylar…

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        23 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

        “Taşacak Bu Deniz” üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı olurken, Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin özet bölümü ise üç grupta da üçüncü oldu.

        İşte dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması ile ilk 10'a giren yapımlar;

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        23 EKİM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol'da – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        Gelin – Kanal 7

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        23 EKİM 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Esra Erol'da – ATV

        İddiaların Aksine – TRT 1

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        ATV Ana Haber – ATV

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        23 EKİM 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol'da – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        ATV Ana Haber – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

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