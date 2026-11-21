GÖZLER ÖSYM'DE! KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) tamamlanmasının ardından adayların beklediği sonuç süreci gündemdeki yerini koruyor. 1 Kasım'da sınava giren ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almayı hedefleyen binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Sınavdan aldıkları puanı öğrenerek tercih ve atama sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları belli oldu mu, sonuçlar ne zaman duyurulacak ve nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine ilişkin merak edilenler ve DHBT sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarında kullanılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için sonuç heyecanı sürüyor. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, puanlarını öğrenmek ve gelecek döneme ilişkin atama planlarını yapmak için ÖSYM'den gelecek duyuruyu beklemeye başladı. Din hizmetleri alanında görev almak isteyen binlerce kişinin katıldığı sınavın değerlendirme süreci merak edilirken sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sınav puanlarına nasıl ulaşabilecek? İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi kapsamında DHBT sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve sonuç öğrenme ekranı...
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 25 Kasım'da adayların erişimine açılacak.
DHBT sonuç belgesinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile öğrenim düzeylerine göre hesaplanan KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları yer alacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.
KPSS DHBT TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarına yönelik tercih ve başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Adaylar, sınav sonuçlarının ardından yayımlanacak personel alım ilanlarını takip ederek başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenebilecek.