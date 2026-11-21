Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarında kullanılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için sonuç heyecanı sürüyor. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, puanlarını öğrenmek ve gelecek döneme ilişkin atama planlarını yapmak için ÖSYM'den gelecek duyuruyu beklemeye başladı. Din hizmetleri alanında görev almak isteyen binlerce kişinin katıldığı sınavın değerlendirme süreci merak edilirken sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sınav puanlarına nasıl ulaşabilecek? İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi kapsamında DHBT sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve sonuç öğrenme ekranı...