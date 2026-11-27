İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt ile 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt hayatını kaybetti. Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, bir bina sakininin miras anlaşmazlığı nedeniyle birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan öğrendiğini söyledi... Daha Fazla Göster

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt ile 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt hayatını kaybetti. Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, bir bina sakininin miras anlaşmazlığı nedeniyle birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan öğrendiğini söyledi. Özyurt, dumandan etkilenen Ela'nın servise alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek "Allah bize Ela'yı bağışladı" dedi.(İHA) Daha Az Göster