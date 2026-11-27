Gram altında yön ne olacak? 27 Kasım 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 27 Kasım Cuma sabahında yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve ons altındaki hareketlilik, gram altın fiyatına yön veriyor. Peki, gram altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte, 27 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki beklentiler...
Haftanın son işlem gününde altın alım satımı yapacaklar gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Altın piyasasında kasım ayının son günlerine girilirken dalgalı seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.570 dolar civarında işlem görmesi, yurt içinde ise dolar kurundaki hareketlilik gram altın fiyatının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Peki, bugün gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, 27 Kasım 2026 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son durum…
GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Gram altının önümüzdeki günlerdeki seyri, öncelikle ons altındaki hareketlilik ve dolar/TL kuruna bağlı olacak. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altına yönelik yatırımcı talebini etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Ons altındaki yükseliş gram altını destekleyebilirken küresel fiyatlarda yaşanabilecek geri çekilmeler aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Dolar kurundaki değişimler de yurt içindeki gram altın fiyatının seyrinde belirleyici olacak.
Bu nedenle kısa vadede gram altında dalgalı fiyat hareketlerinin devam etmesi mümkün. Yatırımcıların yalnızca günlük fiyat değişimlerine değil, ons altın ve döviz kurundaki gelişmelere de dikkat etmesi gerekiyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE OLACAK?
27 Kasım Cuma günü altın piyasasında haftanın son işlem gününün seyri takip ediliyor. Gram altının sabah saatlerinde sınırlı yükseliş göstermesi, önceki günlerde yaşanan hareketliliğin ardından piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.
Önümüzdeki süreçte Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentiler, ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların küresel piyasalardaki gücü ve jeopolitik gelişmeler altının yönü üzerinde etkili olacak.
Altın fiyatlarında kesin bir yükseliş veya düşüş öngörüsü yapmak mümkün olmazken yatırım kararlarında güncel alış satış makasının ve piyasa koşullarının dikkate alınması önem taşıyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
27 Kasım 2026 Cuma günü güncel piyasa verilerine göre gram altın 5.827,80 TL alış, 5.828,78 TL satış seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatında günlük değişim yüzde 0,24 artış olarak kaydedildi.
GÜNCEL ONS ALTIN FİYATI
Ons altın 3.569 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler, gram altının TL cinsinden fiyatlanmasında etkili oluyor.
27 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Alış 5.827,80 TL – Satış 5.828,78 TL
Çeyrek altın: Alış 9.809 TL – Satış 10.051 TL
Yarım altın: Alış 19.619 TL – Satış 20.102 TL
Tam altın: Alış 39.117 TL – Satış 39.901 TL