GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor! GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alımlar, KPSS puanı ve millilik kapsamı olmak üzere iki farklı kategori üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Toplam 56 spor branşında 1022, millilik kapsamında ise 29 branşta 178 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek. Peki GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvuru takvimi...
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular belirlenen tarihler arasında çevrim içi olarak kabul edilecek. KPSS puanı ile yapılacak alımların yanı sıra millilik şartını taşıyan adaylar için de ayrı kontenjan ayrıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Peki GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları nasıl yapılacak ve kimler başvuru yapabilecek? İşte GSB personel alımı başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve şartlara ilişkin merak edilenler...
GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları 11 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
GSB 1200 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların başvuru sürecinde istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamda yapılacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KPSS kapsamında yapılacak alımlarda adayların 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanına sahip olmaları gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Nihai yerleştirmeler ise sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde spor bilimleri alanında örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
5) 2024 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
KAÇ ANTRENÖR ALINACAK?
GSB tarafından yayımlanan ilana göre toplam 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek.
56 spor branşında 1022 sözleşmeli antrenör KPSS puanı esas alınarak alınacak.
29 spor branşında 178 sözleşmeli antrenör ise millilik kontenjanı kapsamında istihdam edilecek.