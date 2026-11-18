Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor. Jason ve Lucia karakterlerinin hikayesini konu alan oyun, Florida'dan ilham alınarak hazırlanan Leonida eyaletinde ve Vice City'de geçiyor. Yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek yapımın çıkış tarihi yaklaşırken Türkiye'deki oyuncular da GTA 6'nın ilk kez hangi gün ve saatte oynanabileceğini araştırıyor. Peki, GTA 6 Türkiye saatiyle saat kaçta çıkacak? İşte, GTA 6 PS5 / Xbox oynanış saati…