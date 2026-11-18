GTA 6 Türkiye saati 2026 | GTA 6 Türkiye'de çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 Türkiye saatiyle saat kaçta oynanacak?
GTA 6 Türkiye çıkış saati yaklaşırken oyun severlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Rockstar Games'in merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Peki, GTA 6 Türkiye'de çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 Türkiye saatiyle saat kaçta oynanacak, PS5 ve Xbox'ta ne zaman erişime açılacak? İşte GTA 6 çıkış tarihi ve oynanış saatine ilişkin merak edilenler…
Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor. Jason ve Lucia karakterlerinin hikayesini konu alan oyun, Florida'dan ilham alınarak hazırlanan Leonida eyaletinde ve Vice City'de geçiyor. Yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek yapımın çıkış tarihi yaklaşırken Türkiye'deki oyuncular da GTA 6'nın ilk kez hangi gün ve saatte oynanabileceğini araştırıyor. Peki, GTA 6 Türkiye saatiyle saat kaçta çıkacak? İşte, GTA 6 PS5 / Xbox oynanış saati…
GTA 6 TÜRKİYE'DE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games'in açıkladığı takvime göre oyunun çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak belirlendi.
Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece oyuna erişebilecek.
GTA 6 çıkış tarihi 2026 takviminde 19 Kasım olarak yer alırken konsol kullanıcıları da ilk oynanış için geri sayıma başladı.
GTA 6 TÜRKİYE SAATİYLE SAAT KAÇTA OYNANACAK?
GTA 6'nın Türkiye'de saat 00.00'da erişime açılması bekleniyor. Yerel saat dilimine göre uygulanacak çıkış takvimi doğrultusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, 19 Kasım Perşembe günü gece yarısından itibaren oyunu oynayabilecek. GTA 6 Türkiye saatiyle 00.00'da mı çıkacak sorusunun yanıtı da böylece belli oluyor. Oyuncular, çıkış saatinden itibaren Vice City'nin açık dünyasına adım atabilecek.
GTA 6 PS5 VE XBOX NE ZAMAN ÇIKACAK, PS4'TE OYNANIR MI?
GTA 6 PS5 ve Xbox çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi. Oyun ilk etapta PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için piyasaya sürülecek. PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, belirlenen çıkış saati itibarıyla GTA 6'yı oynayabilecek.
Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. Bu nedenle eski nesil konsol kullanıcıları GTA 6'yı kendi cihazlarında oynayamayacak.
GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 6, 19 Kasım 2026'daki ilk çıkışında PC platformunda yer almayacak. GTA 6 PC sürümü ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bilgisayar oyuncularının oyunu oynayabilmesi için konsol sürümünden sonraki dönemi beklemesi gerekecek. Rockstar Games, PC versiyonu için henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.
GTA 6 KAÇ GB, ÖN YÜKLEME NE ZAMAN BAŞLADI?
GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında yaklaşık 212 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Oyunu çıkış günü oynamak isteyen kullanıcıların konsollarında yeterli boş alan bulundurması gerekiyor.
Ön yükleme işleminin 10 Kasım 2026'da başladığı bilgisi paylaşılırken oyuncuların oyunu çıkış saatinden önce cihazlarına indirmesi mümkün olacak. Böylece GTA 6'nın Türkiye'deki çıkış saatinde indirme işlemiyle vakit kaybetmeden oyuna giriş yapılabilecek.