GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL?
15 Kasım 2026 Pazar günü altın fiyatları, hafta sonu birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Hafta boyunca küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından altının son fiyatları merak konusu olurken alım ve satım yapmayı planlayanlar güncel rakamlara odaklandı. Uluslararası piyasalarda ons altının değeri ve dolar kurundaki değişimler, yurt içindeki altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor. Pazar günü piyasaların büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle özellikle gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının hafta sonundaki alış ve satış fiyatları araştırılıyor. Peki, 15 Kasım 2026 Pazar günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 15 Kasım Pazar gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…
Bugün altın piyasasındaki son durum, fiyatları yakından izleyen yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu işlemlerin sınırlı olması nedeniyle altının son işlem günündeki kapanış değerleri önem kazanırken yeni haftaya ilişkin beklentiler de dikkat çekiyor. Altın almayı düşünenler ve ellerindeki birikimleri nakde çevirmek isteyenler, kuyumculardaki güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının kaç liradan işlem gördüğü merak edilirken yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son fiyatları da sorgulanıyor. Peki, 15 Kasım 2026 Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL, çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte 15 Kasım Pazar gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.553,61
Satış: 6.554,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.046,95
Satış: 4.047,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.485,78
Satış: 10.716,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.943,12
Satış: 42.735,67
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.906,03
Satış: 21.433,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.943,12
Satış: 42.735,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.254,74
Satış: 44.346,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00