GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL?

Bugün altın piyasasındaki son durum, fiyatları yakından izleyen yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu işlemlerin sınırlı olması nedeniyle altının son işlem günündeki kapanış değerleri önem kazanırken yeni haftaya ilişkin beklentiler de dikkat çekiyor. Altın almayı düşünenler ve ellerindeki birikimleri nakde çevirmek isteyenler, kuyumculardaki güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının kaç liradan işlem gördüğü merak edilirken yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son fiyatları da sorgulanıyor. Peki, 15 Kasım 2026 Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL, çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte 15 Kasım Pazar gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları…