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        Haberler Bilgi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL?

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL?

        15 Kasım 2026 Pazar günü altın fiyatları, hafta sonu birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Hafta boyunca küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından altının son fiyatları merak konusu olurken alım ve satım yapmayı planlayanlar güncel rakamlara odaklandı. Uluslararası piyasalarda ons altının değeri ve dolar kurundaki değişimler, yurt içindeki altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor. Pazar günü piyasaların büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle özellikle gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının hafta sonundaki alış ve satış fiyatları araştırılıyor. Peki, 15 Kasım 2026 Pazar günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 15 Kasım Pazar gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bugün altın piyasasındaki son durum, fiyatları yakından izleyen yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu işlemlerin sınırlı olması nedeniyle altının son işlem günündeki kapanış değerleri önem kazanırken yeni haftaya ilişkin beklentiler de dikkat çekiyor. Altın almayı düşünenler ve ellerindeki birikimleri nakde çevirmek isteyenler, kuyumculardaki güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının kaç liradan işlem gördüğü merak edilirken yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son fiyatları da sorgulanıyor. Peki, 15 Kasım 2026 Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL, çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte 15 Kasım Pazar gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.553,61

        Satış: 6.554,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.046,95

        Satış: 4.047,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.485,78

        Satış: 10.716,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.943,12

        Satış: 42.735,67

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.906,03

        Satış: 21.433,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.943,12

        Satış: 42.735,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.254,74

        Satış: 44.346,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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