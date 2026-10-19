HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puanları dağıtıldı. Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak için mutfaktaki yerlerini aldı. Haftanın ilk gününde hangi gelinin zirveye yerleştiğini ve çeyrek altının sahibini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı? 19 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puanları nasıl şekillendi? İşte günün puan tablosu, birinci olan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar...