HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 19 Ekim 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümüyle birlikte yeni haftanın puan mücadelesi başladı. Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, günün yemeğini en lezzetli şekilde hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için tezgah başına geçti. Birbirinden iddialı tabakların hazırlandığı yarışmada, tadım aşamasının ardından verilen puanlar haftanın ilk sıralamasını şekillendirdi. Peki, 19 Ekim Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza kaç puan aldı? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananına ilişkin detaylar...
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puanları dağıtıldı. Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak için mutfaktaki yerlerini aldı. Haftanın ilk gününde hangi gelinin zirveye yerleştiğini ve çeyrek altının sahibini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı? 19 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puanları nasıl şekillendi? İşte günün puan tablosu, birinci olan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 19 EKİM 2026 PUAN DURUMU
Cemile: 17 puan
Tuğba: 16 puan
Beyza: 14 puan
Almeda: 13 puan