Türkiye'nin Nabzı - 19 Kasım 2026 (Kurultay Davası CHP'yi Nasıl Etkiler?)

Trump - Şi - Putin bir araya geldi, ne konuştu? ABD, Çin ve Rusya'nın paylaşım zirvesi: Yeni Dünya düzeni mi, yeni kaos çağı mı? Savaşan güçlerin paylaşım zirvesi: Zirveye neden "İkinci Yalta" diyorlar? Dünyada yeni güç blokları mı oluşuyor? Çin küresel liderliğini ilan etti mi? Türkiye'nin Nabzı'nd... Daha Fazla Göster Trump - Şi - Putin bir araya geldi, ne konuştu? ABD, Çin ve Rusya'nın paylaşım zirvesi: Yeni Dünya düzeni mi, yeni kaos çağı mı? Savaşan güçlerin paylaşım zirvesi: Zirveye neden "İkinci Yalta" diyorlar? Dünyada yeni güç blokları mı oluşuyor? Çin küresel liderliğini ilan etti mi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Gazeteci Mustafa Balbay, Hukukçu Av. Cem Kaya, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu yanıtlıyor. Daha Az Göster