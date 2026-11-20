HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Hakimlik ve savcılık sınav tarihi 2026 yılı için araştırılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim ve savcı yardımcısı olmak isteyen binlerce kişi, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları için ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları kasım ayında alınmış, sınavlar ise aralık ayında düzenlenmişti. Peki, bu yıl Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2026 Hakimlik ve savcılık sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
Hakimlik ve savcılık sınavı tarihi 2026 hukuk fakültesi mezunları ile yargı alanında kariyer hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavlarının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl sınavların aralık ayında düzenlenmesi nedeniyle bu yıl da benzer bir takvim izlenebileceği düşünülüyor. Özellikle adli yargı, idari yargı ve avukatlık mesleğinden geçiş yapacak adaylar, yeni sınav dönemine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 Hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde adli yargı, idari yargı ve avukatlar için düzenlenecek yeni dönem hakimlik sınavlarına ilişkin başvuru ve uygulama tarihleri yer almadı.
Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.. Bu nedenle söz konusu sınavın 2026 yılında da aynı tarihlerde yapılması bekleniyor.
Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2026 Hakimlik ve savcılık sınavı için başvurular henüz başlamadı. ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) başvuru kılavuzu da yayımlanmadı.
Hakimlik ve savcılık sınavı başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla belli olacak.
2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Adalet Bakanlığının hakim ve savcı yardımcılığı alımlarında farklı sınav alanları bulunuyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan sınavlar üç gruptan oluşuyordu:
Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı
Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı
İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı
2026 yılında gerçekleştirilecek sınavların kontenjanları, uygulama tarihleri ve oturum bilgileri yeni ilanla kesinleşecek.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Hakimlik ve savcılık sınavlarına katılmak isteyen adayların başvuracakları yargı alanına göre belirlenen şartları karşılaması gerekiyor. Mezuniyet durumu, yaş sınırı, vatandaşlık koşulları ve varsa mesleki deneyim gibi kriterler başvuru sürecinde önem taşıyor.
Avukatlık mesleğinden hakim ve savcı yardımcılığına geçiş yapmak isteyen adaylarla doğrudan adli yargı sınavına katılacak adaylar için farklı koşullar uygulanabiliyor.
2026 yılına ait başvuru şartları ve adaylarda aranacak nitelikler, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavı seçebiliyor. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve başvuru merkezleri aracılığıyla da alınabiliyor.