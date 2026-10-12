HAVA DURUMU RAPORU 12 EKİM 2026: İstanbul, Ankara, İzmir’de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayımlandı. Bugün 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Haritalı rapora göre, yurdun güney ve batısında hava sıcaklığı 4 ila 6 derece düşüyor. 7 bölgede de sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji verileri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim 2026 hava durumu tahminleri…
12 Ekim 2026 hava durumu tahmini, haftanın ilk gününde dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağışların kuvvetli olması beklenirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur bekleniyor? İşte 12 Ekim 2026 il il hava durumu tahmini ve Meteoroloji'nin uyarıları…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, 12 Ekim Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları ve Düzce çevrelerinde de yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
12 Ekim Pazartesi günü Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.
Bölgede yaşayanların görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
12 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.