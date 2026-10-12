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        Haberler Bilgi HAVA DURUMU RAPORU 12 EKİM 2026: İstanbul, Ankara, İzmir’de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı!

        HAVA DURUMU RAPORU 12 EKİM 2026: İstanbul, Ankara, İzmir’de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayımlandı. Bugün 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Haritalı rapora göre, yurdun güney ve batısında hava sıcaklığı 4 ila 6 derece düşüyor. 7 bölgede de sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji verileri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim 2026 hava durumu tahminleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        1

        12 Ekim 2026 hava durumu tahmini, haftanın ilk gününde dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağışların kuvvetli olması beklenirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur bekleniyor? İşte 12 Ekim 2026 il il hava durumu tahmini ve Meteoroloji'nin uyarıları…

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, 12 Ekim Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

        Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları ve Düzce çevrelerinde de yağış bekleniyor.

        3

        METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        12 Ekim Pazartesi günü Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

        4

        TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

        Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.

        Bölgede yaşayanların görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.

        5

        HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK Mİ?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

        Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        6

        12 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        7

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ

        Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURDUR °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MARDİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SİİRT °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ŞANLIURFA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        12 EKİM 2026 PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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