İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrasında İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranına göre yağışlarla birlikte doluluk oranı artış gösterdi. Barajlar yağan kar ve yağmur sularıyla birlikte yükseliyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı