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        Haberler Bilgi İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrasında İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı: Yağışlar sonrasında İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Son yağan yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde artış gözlemlendi. En son Darlık ve Ömerli yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkarken Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk seviyesi düşüktü. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos Barajı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere ve diğer barajlardaki oran belli oldu. Peki, İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranına göre yağışlarla birlikte doluluk oranı artış gösterdi. Barajlar yağan kar ve yağmur sularıyla birlikte yükseliyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı 

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        BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İSKİ'nin 12 Kasım 2026 tarihli son ölçümlerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 61,43 olarak kaydedildi.

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        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

        Darlık: %92,58

        Ömerli: %82,22

        Alibey: %77,09

        Elmalı: %71,23

        Istrancalar: %67,76

        Terkos: %52,16

        Sazlıdere: %43,45

        Büyükçekmece: %41,52

        Kazandere: %11,18

        Pabuçdere: %7,06

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