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        Haberler Bilgi İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?

        İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteği için başvuru süreci 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, sonuçların duyurulacağı tarihe odaklandı. Eğitim yardımından yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek isteyen adaylar, İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Sonuçların İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi beklenirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan Genç Üniversiteli eğitim desteğinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs talebinde bulunan öğrenciler, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Başvuruların incelenmesinde öğrencilerin öğrenim durumu, yaşları ve akademik başarıları gibi çeşitli şartlar göz önünde bulunduruluyor. Eğitim yardımından faydalanmak isteyen binlerce üniversiteli, başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenmek için Genç Üniversiteli platformunda yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 eğitim dönemi için yürüttüğü burs programında başvuru takviminin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. 23 Ekim 2026'da sona eren başvuruların sonuçlarına ilişkin İBB'den henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

        Geçtiğimiz yıl burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Ocak ayında duyurulmuştu.

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        İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yaparak sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

        Ayrıca sonuçların İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden takip edilmesi ve bilgi almak isteyen öğrencilerin ALO 153 Çözüm Merkezi'ne başvurması da mümkün olacak.

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        2026-2027 İBB BURS DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli programı kapsamında 2026-2027 eğitim döneminde öğrencilere toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Ödeme planının önceki yıllardaki uygulamaya benzer şekilde iki ayrı taksit halinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

        Buna göre burs almaya hak kazanan öğrencilere 10 bin TL'lik iki ödeme yapılması bekleniyor. Böylece eğitim süresince sağlanacak toplam destek miktarı 20 bin TL olacak.

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        İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, NEREYE YATIRILACAK?

        İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği kapsamında yapılacak ödemeler, başvurusu kabul edilen öğrencilerin sisteme bildirdikleri banka hesaplarına aktarılacak. İlk dönem burs ödemelerinin sonuçların duyurulmasının ardından yapılması beklenirken kesin tarihler İBB'nin açıklayacağı takvimle netleşecek. Öğrenciler, burs tutarının hesaplarına geçip geçmediğini mobil bankacılık uygulamalarından veya bankalarının müşteri hizmetleri aracılığıyla kontrol edebilecek.

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