İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan Genç Üniversiteli eğitim desteğinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs talebinde bulunan öğrenciler, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Başvuruların incelenmesinde öğrencilerin öğrenim durumu, yaşları ve akademik başarıları gibi çeşitli şartlar göz önünde bulunduruluyor. Eğitim yardımından faydalanmak isteyen binlerce üniversiteli, başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenmek için Genç Üniversiteli platformunda yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...