İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı yapıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlamak üzere 1170 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu personeli olmak isteyenler İçişleri Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı araştırması yapıyor. Resmi Gazete'deki ilana göre, sözlü sınava katılacak adayların 2026 KPSS'den mezuniyet düzeylerine göre ilgili puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmayı planlayan adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve Bakanlık tarafından yayımlanacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımına ilişkin sözlü sınav başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak.
İçişleri Bakanlığı sözlü sınav başvuruları 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru sürecinde ayrıca İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak sınav duyurusunda yer alan başvuru bağlantısı da kullanılabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlana göre sözlü sınava katılacak adaylarda öğrenim durumlarına göre farklı KPSS puan türleri esas alınacak. Adayların sağlaması gereken puan şartları şöyle:
Lisans mezunları: 2026 KPSSP3 puan türünden en az 60 puan.
Ön lisans mezunları: 2026 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan.
Lise mezunları: 2026 KPSSP94 puan türünden en az 60 puan.
Adayların başvuru yapabilmeleri için mezuniyet durumlarına uygun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
Adayların ayrıca başvuracakları pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim ve özel şartları taşıması gerekiyor. Genel şartlar arasında 11 Aralık 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki koşulları taşımak ve erkek adaylar açısından askerlikle ilişiği bulunmamak yer alıyor.
Bazı kadrolar için özel koşullar da uygulanacak. Programcı adaylarından en az D düzeyinde YDS veya e-YDS belgesi istenirken avukat adaylarının avukatlık ruhsatına sahip olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının ise geçerli özel güvenlik kimlik kartı bulunması ve ilanda belirtilen yaş şartını taşıması bekleniyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
İçişleri Bakanlığı personel alımında belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.