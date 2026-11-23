İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana göre sözlü sınava katılacak adaylarda öğrenim durumlarına göre farklı KPSS puan türleri esas alınacak. Adayların sağlaması gereken puan şartları şöyle:

Lisans mezunları: 2026 KPSSP3 puan türünden en az 60 puan.

Ön lisans mezunları: 2026 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan.

Lise mezunları: 2026 KPSSP94 puan türünden en az 60 puan.

Adayların başvuru yapabilmeleri için mezuniyet durumlarına uygun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Adayların ayrıca başvuracakları pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim ve özel şartları taşıması gerekiyor. Genel şartlar arasında 11 Aralık 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki koşulları taşımak ve erkek adaylar açısından askerlikle ilişiği bulunmamak yer alıyor.

Bazı kadrolar için özel koşullar da uygulanacak. Programcı adaylarından en az D düzeyinde YDS veya e-YDS belgesi istenirken avukat adaylarının avukatlık ruhsatına sahip olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının ise geçerli özel güvenlik kimlik kartı bulunması ve ilanda belirtilen yaş şartını taşıması bekleniyor.