İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 1,20 düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların İlk Evim Konut Kredisi beklentisi devam ediyor. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya kadar vade seçenekleriyle gündeme gelen konut kredisi için gözler başvuru takviminde. Düşük faizli konut kredisi kullanmak isteyenler, kampanyanın şartlarını ve başvuru sürecini araştırıyor. İlk Evim Konut Kredisi kapsamında kredi limiti, gelir şartı ve satın alınacak konuta ilişkin koşulların nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yüzde 1,20 faizli konut kredisi şartları neler ve kimler yararlanabilecek? İşte 2026 İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi, şartları ve aylık ödeme planına ilişkin merak edilenler...
İlk Evim Konut Kredisi başvuru takvimi, ilk kez konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle uygun faiz oranıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, yeni kredi paketinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Kamuoyunda konuşulan yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade seçenekleri henüz kesinleşmiş resmi kampanya şartları olarak açıklanmadı. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yüzde 1,20 faizli konut kredisi şartları neler ve kimler yararlanabilecek? İşte İlk Evim Konut Kredisi 2026 başvuru tarihleri...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2026 yılı itibarıyla kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen yeni İlk Evim Konut Kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamadı. Kampanyanın kesin başvuru tarihi, kredi limiti ve uygulama koşulları ilgili kurumlar tarafından açıklanmış değil.
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, yeni kredi paketinin resmi olarak duyurulmasını beklemesi gerekiyor. Başvuru ekranı ve yetkili bankalar konusunda yapılacak açıklamalar, kampanyanın yürürlüğe girmesiyle netleşecek.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni kamu destekli İlk Evim Konut Kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Kamuoyunda ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik bir finansman modeli konuşulurken, aşağıdaki kriterler gündeme gelebilecek şartlar arasında değerlendiriliyor:
Başvuru sahibinin daha önce konut sahibi olmaması.
Gelir durumunun belirlenen kriterlere uygun olması.
Satın alınacak konutun kampanya kapsamında belirlenen şartları karşılaması.
Kredi başvurusunda bankanın değerlendirme kriterlerinin sağlanması.
Bu maddeler yeni kampanyanın kesinleşmiş şartları değildir. Nihai kriterler, resmi başvuru duyurusuyla birlikte netleşecek.
İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kamuoyunda gündeme gelen yeni kredi modelinin ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Ancak başvuru hakkı, gelir sınırı, konut sahipliği kriteri ve yaş koşulu gibi ayrıntılar henüz kesinleşmedi.
Vatandaşların kendi adına, eşine veya çocuklarına ait konut bulunup bulunmaması gibi kriterlerin nasıl değerlendirileceği, resmi düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İlk Evim Konut Kredisi için kamuoyunda yüzde 1,20 faiz ve 180 aya kadar vade üzerinden çeşitli ödeme hesaplamaları yapılıyor. Fakat resmi faiz oranı ve kredi limiti açıklanmadığı için kesin taksit tutarı hesaplamak mümkün değil.
Ödeme planında kredi miktarı, vade, faiz oranı ve bankanın uyguladığı masraflar belirleyici olacak. Kampanya açıklanırsa aylık taksit, toplam geri ödeme ve peşinat seçenekleri üzerinden ayrıntılı hesaplama yapılabilecek.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERECEK?
Yeni kamu destekli İlk Evim Konut Kredisi için hangi bankaların kredi sağlayacağına ilişkin kesin bir resmi liste açıklanmadı. Kamuoyundaki beklentilerde kamu bankaları üzerinden finansman sağlanması gündeme gelse de bu konuda nihai karar duyurulmuş değil.
Vatandaşların kampanya yürürlüğe girdiğinde yetkili bankalar ve başvuru kanallarıyla ilgili resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.