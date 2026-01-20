İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 yılı itibarıyla kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen yeni İlk Evim Konut Kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamadı. Kampanyanın kesin başvuru tarihi, kredi limiti ve uygulama koşulları ilgili kurumlar tarafından açıklanmış değil.

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, yeni kredi paketinin resmi olarak duyurulmasını beklemesi gerekiyor. Başvuru ekranı ve yetkili bankalar konusunda yapılacak açıklamalar, kampanyanın yürürlüğe girmesiyle netleşecek.