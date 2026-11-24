2027 IMEI kayıt ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte netleşti. Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve ceza artışlarının hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt harcında da artış yaşandı. Mevcut ücretin üzerine uygulanacak zamla birlikte telefon kayıt maliyeti önemli ölçüde yükselecek. Peki, 2027 yurt dışı telefon kayıt ücreti kaç TL olacak, zamlı IMEI harcı ne zaman uygulanacak? İşte 2027 IMEI kayıt ücreti hesaplaması ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar...