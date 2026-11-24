IMEI KAYIT ÜCRETİ 2027 BELLİ OLDU! Yurt dışı telefon kayıt harcı zamlandı! 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2027 IMEI kayıt ücreti de belli oldu. 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan yurt dışı telefon kayıt harcı, yeni yılda yüzde 27,83 oranında artacak. Yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar, zamlı tutarın yanı sıra kayıt işlemlerini de araştırmaya başladı. Peki, 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır, kayıt süresi kaç gün? İşte 2027 IMEI kayıt harcı tutarı, e-Devlet başvuru ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
2027 IMEI kayıt ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte netleşti. Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve ceza artışlarının hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt harcında da artış yaşandı. Mevcut ücretin üzerine uygulanacak zamla birlikte telefon kayıt maliyeti önemli ölçüde yükselecek. Peki, 2027 yurt dışı telefon kayıt ücreti kaç TL olacak, zamlı IMEI harcı ne zaman uygulanacak? İşte 2027 IMEI kayıt ücreti hesaplaması ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.
Bu oranın aynen uygulanması halinde 2026 yılında 54 bin 258 TL olan IMEI kayıt ücretinin, 2027 yılında 69 bin 358 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Böylece yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen kayıt harcında 15 bin 100 TL'lik artış yaşanacak.
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİNE KAÇ TL ZAM GELECEK?
Yeniden değerleme oranının değiştirilmeden uygulanması halinde yurt dışı telefon kayıt ücretine yüzde 27,83 zam yapılacak. Buna göre 2026 ve 2027 yılı IMEI kayıt harcı karşılaştırması şöyle:
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
2027 yılı IMEI kayıt ücretinin, farklı bir düzenleme yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması bekleniyor.
Yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşların yeni yılda cihazlarını kayıt ettirebilmek için güncel harç tutarını ödemesi gerekecek.
YURT DIŞI TELEFON IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt yaptırmak isteyen kişilerin öncelikle e-Devlet sisteminden cihaz kayıt haklarını sorgulaması gerekiyor.
Kayıt hakkı bulunan vatandaşlar, telefonlarının IMEI numarasını öğrenerek Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden harç ödemesini gerçekleştirebiliyor. Ardından e-Devlet'teki "IMEI Kaydet" hizmetine giriş yapılarak cihaz ve yurda giriş bilgileri dolduruluyor.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON KAÇ GÜN KAYITSIZ KULLANILABİLİR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) açıklamasına göre yurt dışından getirilen cep telefonları, Türkiye'de kayıt yaptırılmadan 120 gün boyunca kullanılabiliyor. Bu süre sonunda kayıt işlemi tamamlanmayan cihazlar mobil haberleşmeye kapatılıyor.