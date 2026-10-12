İSKİ 12 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Barajlardaki su seviyesi yaz ve kış aylarında değişiklik gösteriyor. Özellikle yağışlı hava barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Son güncel verilere göre İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 35 seviyesinin üzerinde olarak ölçülmüştü. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? İşte, İSKİ 12 Ekim İstanbul barajları doluluk oranı verileri
Giriş: 12 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
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İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Barajlardaki su miktarı; yağışlar, sıcaklık, buharlaşma ve günlük tüketim gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte, 12 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı
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İSKİ 12 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 12 Ekim barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 37,9 olarak ölçüldü.
Elmalı Barajı % 82,16
Darlık Barajı % 60,16
Ömerli Barajı % 54,86
Alibey Barajı %34,02
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Terkos Barajı %33,67
Büyükçekmece Barajı %25,55
Sazlıdere Barajı %19,95
Istrancalar Barajı %18,71
Kazandere Barajı % 7,16
Pabuçdere Barajı % 2,48
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