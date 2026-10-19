İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 EKİM 2026: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su rezervlerine çevrildi. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynakların son durumu merak edilirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel doluluk verileri yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel seviyeleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul'da barajlar ne kadar doldu? 19 Ekim 2026 itibarıyla İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç olarak kaydedildi? İşte İstanbul'un su kaynaklarındaki son duruma ilişkin merak edilen ayrıntılar...