İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 EKİM 2026: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son günlerde görülen yağışların barajlardaki su seviyesine nasıl yansıdığı, kent sakinlerinin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların son durumu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranlarının yağışlardan ne ölçüde etkilendiği merak ediliyor. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu? Yağışların ardından barajlardaki su miktarı arttı mı? İşte İSKİ'nin güncel verileri ve İstanbul barajlarının son durumu...
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su rezervlerine çevrildi. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynakların son durumu merak edilirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel doluluk verileri yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel seviyeleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul'da barajlar ne kadar doldu? 19 Ekim 2026 itibarıyla İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç olarak kaydedildi? İşte İstanbul'un su kaynaklarındaki son duruma ilişkin merak edilen ayrıntılar...
İSKİ 19 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 19 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,14 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 77,39
Darlık Barajı: yüzde 88,83
Elmalı Barajı: yüzde 79,97
Terkos Barajı: yüzde 36,98
Alibey Barajı: yüzde 76,60
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,35
Sazlıdere Barajı: yüzde 31,95
Istrancalar Barajı: yüzde 61,73
Kazandere Barajı: yüzde 8,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,76