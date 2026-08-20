İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartları neler?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları ve tarihi, öğrencileri tarafından araştırılıyor. Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören 18-25 yaş arasındaki öğrencilerin başvurabileceği 2026 İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL cep harçlığı ödenecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi ve şartları...
İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Eğitim hayatına devam ederken çalışma deneyimi kazanmak ve gelir elde etmek isteyen öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL cep harçlığı verilirken, haftada 3 gün ve toplam 22,5 saat çalışma imkânı sunuluyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları ve tarihi…
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversiteler tarafından ilan edilen kontenjan ve tarihlere göre yapılıyor. 20 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-2027 dönemi için tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir başvuru takvimi açıklanmadı. Öğrencilerin İŞKUR ve üniversitelerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi ve mesleki beceri kazanmalarını amaçlıyor. Program kapsamında öğrencilere katıldıkları günler üzerinden ödeme yapılırken, çeşitli eğitim ve danışmanlık desteği de sunuluyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Temel şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bulunuyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Program, üniversite eğitimi sürerken çalışma deneyimi kazanmak isteyen öğrencilere yönelik uygulanıyor. Amaç, gençlerin iş hayatına hazırlanmasına ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının güçlendirilmesine katkı sağlamak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere katıldıkları her gün için ödeme yapılıyor. 2026 yılı için günlük ödeme tutarı 1.083 TL olarak uygulanıyor. Öğrencinin aylık kazancı, programa katıldığı gün sayısına göre değişiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, program açılan üniversitelerin ilan ettiği kontenjan ve şartlara göre gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin İŞKUR'un dijital kanalları ile üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, program açılan üniversitelerin ilan ettiği kontenjan ve şartlara göre gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin İŞKUR'un dijital kanalları ile üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor.