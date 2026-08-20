İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversiteler tarafından ilan edilen kontenjan ve tarihlere göre yapılıyor. 20 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-2027 dönemi için tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir başvuru takvimi açıklanmadı. Öğrencilerin İŞKUR ve üniversitelerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.