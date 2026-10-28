İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ekim 2026 Salı günü İsrail'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor. Bu nedenle seçimleri hangi partinin kazandığı ve yeni parlamentoda hangi blokun çoğunluğu sağlayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Oy sayımından gelecek ilk veriler, partilerin ve siyasi blokların parlamentoda kaç sandalye kazanabileceğine ilişkin ilk tabloyu ortaya koyacak.

Ancak sandık çıkış anketleri ile resmî sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Kesin tablo, oyların sayılması ve sandalye dağılımının belirlenmesiyle netleşecek.