İsrail'de seçim günü, sandıklar kapandı! İsrail seçim sonuçları açıklandı mı, seçimleri kim kazandı?
İsrail'de ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek kritik seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. 27 Ekim 2026 Salı günü sandık başına giden milyonlarca seçmen, 120 sandalyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından da önem taşıyan seçimlerde iktidar ve muhalefet blokları arasındaki yarış yakından takip ediliyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilerin ve sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, İsrail seçim sonuçları açıklandı mı, 2026 İsrail seçimlerini kim kazandı? İşte İsrail seçimlerinde son durum...
İsrail'de 26. Knesset üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimlerde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Sandıklar Türkiye saatiyle 23.00'te kapanacak ve ardından oy sayımına geçilecek. İlk sonuç işaretlerinin sandık çıkış anketleriyle ortaya çıkması beklenirken bu veriler kesin sonuç anlamına gelmiyor. Resmî sonuçların 4 Kasım 2026'ya kadar yayımlanması öngörülüyor. Peki, İsrail seçim sonuçları açıklandı mı? İsrail seçimleri kim kazandı? İşte İsrail seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından izlenecek süreç...
İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Ekim 2026 Salı günü İsrail'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor. Bu nedenle seçimleri hangi partinin kazandığı ve yeni parlamentoda hangi blokun çoğunluğu sağlayacağı henüz kesinleşmiş değil.
Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Oy sayımından gelecek ilk veriler, partilerin ve siyasi blokların parlamentoda kaç sandalye kazanabileceğine ilişkin ilk tabloyu ortaya koyacak.
Ancak sandık çıkış anketleri ile resmî sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Kesin tablo, oyların sayılması ve sandalye dağılımının belirlenmesiyle netleşecek.
İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?
İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.
İSRAİL SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
İsrail'de oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Türkiye ile saat farkı nedeniyle sandıkların normal şartlarda Türkiye saatiyle 23.00'te kapanması bekleniyor.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım başlayacak. Sandık çıkış anketlerinin ilk tahminleri vermesi, seçim gecesinde sonuçlara ilişkin beklentilerin şekillenmesini sağlayacak. Ancak resmî sonuçlar açıklanmadan kazanan tarafın kesinleştiği söylenemeyecek.
İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
İsrail seçimlerinde ilk sonuçların seçim gecesi açıklanmaya başlaması bekleniyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla daha net bir tablo ortaya çıkacak, kesin sonuçların ise 30 Ekim'e kadar belirginleşmesi öngörülüyor.
Resmî seçim sonuçlarının 4 Kasım 2026'da yayımlanması planlanıyor. Oy oranları ve sandalye dağılımı kesinleştikçe partilerin hükümet kurma ihtimalleri de daha net değerlendirilebilecek.
İSRAİL PARLAMENTOSUNDA KAÇ SANDALYE VAR?
İsrail parlamentosu Knesset toplam 120 sandalyeden oluşuyor. Bir siyasi blokun hükümet kurabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteğini sağlaması gerekiyor.
Seçimlerde partiler ülke genelindeki oy oranlarına göre sandalye kazanıyor. Oyların parlamentodaki temsil oranına dönüşmesi ve koalisyon görüşmelerinin tamamlanması, İsrail'in yeni hükümetinin kimlerden oluşacağını belirleyecek.
İsrail seçimlerine ilişkin yeni veriler geldikçe gözler hem partilerin sandalye dağılımına hem de Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdürüp sürdüremeyeceğine çevrilecek.