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        Haberler Bilgi İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İşte 25 Ekim 2026 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

        İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İşte 25 Ekim 2026 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

        İstanbul'da 25 Ekim 2026 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı planlı kesinti programına göre Avrupa Yakası'nda 14, Anadolu Yakası'nda ise 3 ilçenin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin saatleri ilçelere göre değişiyor. Vatandaşlar ise yaşadıkları ilçede elektriklerin ne zaman kesileceğini ve saat kaçta geleceğini merak ediyor. Peki, 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ ilçe ilçe kesinti programı ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        25 Ekim 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi, hafta sonu planlarını yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, pazar günü uygulanacak planlı kesinti programlarını yayımladı. Buna göre İstanbul'un 17 ilçesindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin saatleri bölgelere göre değişecek. İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri ise dağıtım şirketlerinin duyurularıyla netleşti. İşte, 25 Ekim 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ ilçe ilçe kesinti programı ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        BEDAŞ DUYURDU: 14 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

        İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan programa göre kesintiden 14 ilçe etkilenecek.

        Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi gece yarısı saat 00.00'da başlayacak. BEDAŞ'ın yayımladığı listeye göre bazı bölgelerdeki kesintilerin 8-9 saat sürmesi bekleniyor.

        İşte 25 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler şu şekilde:

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        AYEDAŞ DUYURDU: 3 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

        İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yayımlanan programa göre kesintiden 3 ilçe etkilenecek.

        Ataşehir, Tuzla ve Ümraniye'de şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ'ın yayımladığı listeye göre bazı bölgelerdeki kesintilerin 4-6 saat sürmesi bekleniyor.

        İşte 25 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler:

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        ATAŞEHİR

        Saat: 12.00 - 16.00

        Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

        Etkilenen cadde ve sokaklar: Kurudere, Fevzipaşa, Küme, Rüya, Kocaceviz, Engin, Gülbahar, Adem, Kayışdağı, Kocayusuf, Barış, Fıstık Ağacı, Serdar ve Cem.

        Saat: 10.00 - 16.00

        Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

        Etkilenen cadde ve sokaklar: Düzenli, Büyük Atatürk, Kurtoğlubey, 19 Mayıs ve Badem.

        TUZLA

        Saat: 10.00 - 15.00

        Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

        Etkilenen cadde ve sokaklar: D-100 Karayolu.

        ÜMRANİYE

        Saat: 10.00 - 12.00

        Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

        Etkilenen cadde ve sokaklar: Dergah, Serdivan, Turgut Özal, Beyit, Burhan ve Alptekin.

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        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek planlı elektrik kesintilerini sorgulayabiliyor.

        Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #ayedaş
        #BEDAŞ
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