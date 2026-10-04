Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte İtalya Türkiye maçı muhtemel 11'ler

        İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte İtalya Türkiye maçı muhtemel 11'ler

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde İtalya Türkiye maçının tarihi, başlama saati, yayın kanalı, stadyumu ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, İtalya Türkiye maçı canlı izleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Millilerin karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatinden canlı yayın bilgisine, oynanacağı stadyumdan iki takımın muhtemel kadrolarına kadar birçok ayrıntıyı araştırıyor. Peki, İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İtalya Türkiye Milli maçı muhtemel 11'leri...

        2

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        İtalya Türkiye maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki karşılaşma İtalya'nın Bologna kentinde yapılacak.

        3

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

        İtalya Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bologna'daki maçın yerel başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.

        4

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.

        5

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        İtalya Türkiye maçı, Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

        6

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye muhtemel 11: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Salih Özcan, İsmail Yüksek; Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz; Can Uzun.

        7

        İtalya muhtemel 11: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Mandragora; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #italya
        #türk
        #m
        #muhtemel 11ler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        İran: ABD'nin ilettiği mesajı inceliyoruz
        İran: ABD'nin ilettiği mesajı inceliyoruz
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler