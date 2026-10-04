İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte İtalya Türkiye maçı muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Millilerin karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatinden canlı yayın bilgisine, oynanacağı stadyumdan iki takımın muhtemel kadrolarına kadar birçok ayrıntıyı araştırıyor. Peki, İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İtalya Türkiye Milli maçı muhtemel 11'leri...