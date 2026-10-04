İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte İtalya Türkiye maçı muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde İtalya Türkiye maçının tarihi, başlama saati, yayın kanalı, stadyumu ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, İtalya Türkiye maçı canlı izleme ekranı…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Millilerin karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatinden canlı yayın bilgisine, oynanacağı stadyumdan iki takımın muhtemel kadrolarına kadar birçok ayrıntıyı araştırıyor. Peki, İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İtalya Türkiye Milli maçı muhtemel 11'leri...
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Türkiye maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki karşılaşma İtalya'nın Bologna kentinde yapılacak.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bologna'daki maçın yerel başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İtalya Türkiye maçı, Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye muhtemel 11: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Salih Özcan, İsmail Yüksek; Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz; Can Uzun.