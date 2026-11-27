İzmir ve çevresinde hissedilen sarsıntının ardından deprem verileri yakından takip ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Seferihisar'a 45,60 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği de açıklandı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…