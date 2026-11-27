İZMİR DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi 4.2 ile sallandı! 27 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
İzmir'de deprem olup olmadığı 27 Kasım Cuma sabahı vatandaşların gündemine geldi. Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir depremi saat kaçta oldu, merkez üssü neresi? İşte, İzmir depremi büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler…
İzmir ve çevresinde hissedilen sarsıntının ardından deprem verileri yakından takip ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Seferihisar'a 45,60 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği de açıklandı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD verilerine göre, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 05.44.09'da Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı, Seferihisar başta olmak üzere İzmir'in kıyı kesimlerinde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER: 27 KASIM İZMİR DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin teknik detayları şöyle:
Büyüklük: 4,1 (Mw)
Merkez üssü: Ege Denizi
En yakın yerleşim yeri: Seferihisar, İzmir
Seferihisar'a uzaklığı: 45,60 kilometre
Tarih: 27 Kasım 2026
Saat: 05.44.09
Derinlik: 6,86 kilometre
Enlem: 37.8205 N
Boylam: 26.4725 E
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından takip ediliyor. Kurumlar, meydana gelen sarsıntılara ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgilerini internet sitelerindeki son depremler listesinde yayımlıyor.