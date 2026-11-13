1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde temel emeklilik şartları şöyle:

- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.

Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların emeklilik koşulları ise sigorta statüsüne ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kişisel emeklilik hesabında yalnızca ilk işe giriş tarihinin değil, hizmet dökümünün de dikkate alınması gerekiyor.