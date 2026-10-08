KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde Kaptan Jack Sparrow, geçmişinden gelen ölümcül bir tehditle karşı karşıya kalıyor. İntikam peşindeki Kaptan Salazar, denizdeki tüm korsanları yok etmek için harekete geçiyor ve özellikle Jack Sparrow'un peşine düşüyor.

Jack Sparrow, Salazar'ın lanetinden kurtulabilmek için Poseidon'un Üç Dişli Mızrağı'nı bulmak zorunda kalıyor. Bu süreçte genç astronom Carina Smyth ve denizci Henry Turner ile yolları kesişiyor.

Üçlü, Salazar'ı durdurmak ve laneti sona erdirmek için birlikte hareket ediyor. Film boyunca Jack Sparrow'un geçmişi ile Salazar arasındaki bağlantı da ortaya çıkıyor.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Johnny Depp, Kaptan Jack Sparrow karakteriyle yer alıyor. Yapımın diğer önemli oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Johnny Depp – Kaptan Jack Sparrow

Javier Bardem – Kaptan Armando Salazar

Brenton Thwaites – Henry Turner

Kaya Scodelario – Carina Smyth

Geoffrey Rush – Kaptan Hector Barbossa

Kevin McNally – Joshamee Gibbs

Stephen Graham – Scrum

David Wenham – Teğmen Scarfield

Golshifteh Farahani – Shansa