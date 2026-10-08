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        Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı filminin konusu ve oyuncuları

        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, macera ve fantastik türündeki yapısıyla 8 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Jack Sparrow'un geçmişinden gelen güçlü bir düşmanla mücadelesi konu ediliyor. Yapımda Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario ve Geoffrey Rush gibi isimler de rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning ve Espen Sandberg bulunuyor. 2017 yılında vizyona giren yapım, Karayip Korsanları serisinin beşinci filmi olarak biliniyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi ve serinin kaçıncı filmi? İşte Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, Kaptan Jack Sparrow'un yeni bir macerasını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Sparrow, kendisini uzun yıllardır takip eden Kaptan Salazar'ın intikamından kurtulmaya çalışıyor. Hikâyede Poseidon'un Üç Dişli Mızrağı önemli bir yere sahip olurken, Jack Sparrow'un hayatta kalma mücadelesi de giderek zorlaşıyor. Yapım, serinin önceki filmlerinden tanınan karakterleri yeni isimlerle bir araya getiriyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler ve serinin kaçıncı filmidir? İşte Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı hakkında merak edilenler...

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        KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Filmde Kaptan Jack Sparrow, geçmişinden gelen ölümcül bir tehditle karşı karşıya kalıyor. İntikam peşindeki Kaptan Salazar, denizdeki tüm korsanları yok etmek için harekete geçiyor ve özellikle Jack Sparrow'un peşine düşüyor.

        Jack Sparrow, Salazar'ın lanetinden kurtulabilmek için Poseidon'un Üç Dişli Mızrağı'nı bulmak zorunda kalıyor. Bu süreçte genç astronom Carina Smyth ve denizci Henry Turner ile yolları kesişiyor.

        Üçlü, Salazar'ı durdurmak ve laneti sona erdirmek için birlikte hareket ediyor. Film boyunca Jack Sparrow'un geçmişi ile Salazar arasındaki bağlantı da ortaya çıkıyor.

        KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin başrolünde Johnny Depp, Kaptan Jack Sparrow karakteriyle yer alıyor. Yapımın diğer önemli oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

        Johnny Depp – Kaptan Jack Sparrow

        Javier Bardem – Kaptan Armando Salazar

        Brenton Thwaites – Henry Turner

        Kaya Scodelario – Carina Smyth

        Geoffrey Rush – Kaptan Hector Barbossa

        Kevin McNally – Joshamee Gibbs

        Stephen Graham – Scrum

        David Wenham – Teğmen Scarfield

        Golshifteh Farahani – Shansa

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        KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'nın çekimleri 2015 yılında başladı. Film, 2017 yılında izleyiciyle buluştu.

        Yapımın orijinal adı Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales olarak biliniyor. Film, farklı ülkelerde farklı isimlerle vizyona girdi.

        KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI SERİNİN KAÇINCI FİLMİ?

        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, serinin beşinci filmi olarak çekildi.

        Serinin filmleri kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

        Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti – 2003

        Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı – 2006

        Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu – 2007

        Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde – 2011

        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı – 2017

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        #Karayip Korsanları
        #film
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