Kasım ara tatil bitiş tarihi | 2026-2027 MEB tatil takvimi ile ara tatil ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak?
Kasım ara tatil ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başladı. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Takvimde yarıyıl tatili ve ikinci ara tatilin tarihleri de belli oldu. İşte, 2026 Okulların açılacağı tarih…
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenciler, kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından derslerine kaldıkları yerden devam edecek. Tatil süresince dinlenme fırsatı bulan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların yeniden açılacağı tarihi ve eğitim döneminin geri kalanındaki tatil günlerini araştırıyor. Peki, okullar hangi gün açılacak, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Beş günlük tatil, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden okullarına gidecek ve birinci dönemin kalan derslerine devam edecek.
OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK 2026?
Kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte okullarda ilk ders zili 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte yeniden sınıflardaki yerlerini alacak.
Birinci dönem, yarıyıl tatiline kadar devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?
MEB'in eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart 2027 Cuma gününe kadar tatil yapacak.
Hafta sonunun ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü ikinci dönemin dersleri yeniden başlayacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takviminde yer alan önemli tarihler şöyle:
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026 Pazartesi
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
İkinci dönem ders başlangıcı: 15 Mart 2027 Pazartesi
Eğitim öğretim yılı sonu: 25 Haziran 2027 Cuma