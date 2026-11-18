Eski ortağın tuttuğu iki kişi, maske takıp vinci kundakladı: O anlar kamerada

HATAY (İHA) - Hatay'da park halindeki vinci benzin dökerek kundaklayan maskeli 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Vinci maske takarak yaktıkları an be an kameraya yansıyan şahısların, vinç sahibinin eski ortağı tarafından tutulduğu ve kundaklama olayının planlandığı orta... Daha Fazla Göster HATAY (İHA) - Hatay'da park halindeki vinci benzin dökerek kundaklayan maskeli 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Vinci maske takarak yaktıkları an be an kameraya yansıyan şahısların, vinç sahibinin eski ortağı tarafından tutulduğu ve kundaklama olayının planlandığı ortaya çıktı. (İHA) Daha Az Göster