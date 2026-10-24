KIŞ SAATİ UYGULAMASI TARİHİ 2026: Avrupa kış saati uygulaması ne zaman başlıyor, bu yıl Türkiye’de saatler geri alınacak mı?
Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkeleri ve ABD'de saatlerin geri alınacağı tarihler merak edilirken Türkiye'de herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor. Birçok ülkede gün ışığından yararlanma düzeni kapsamında yaz saati uygulamasının sona ermesi beklenirken Türkiye'de yıl boyunca geçerli olan sabit saat sistemi uygulanmaya devam ediyor. Peki, 2026 yılında saatler ne zaman ve kaç saat geri alınacak? Türkiye'de kış saatine geçilecek mi? Avrupa ve ABD'de saat değişikliği hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 kış saati uygulamasıyla ilgili merak edilen ayrıntılar…
2026 yılının son çeyreğine girilirken dünya genelinde saat değişikliği hazırlıkları başladı. Avrupa ve ABD'de yaz saati uygulamasının sona erecek olması, kış saatine geçiş tarihlerini yeniden gündeme taşıdı. Saatlerin bir saat geri alınacağı ülkelerde yeni düzenleme için geri sayım sürerken Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da mevcut uygulamanın değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Uzun süredir kalıcı yaz saati sistemini kullanan Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının nasıl etkileneceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Türkiye'de saatler geri alınacak mı, Avrupa ve ABD'de saatler hangi gün değişecek? İşte kış saati düzenlemesine ilişkin tarihler ve merak edilen tüm detaylar…
AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avrupa'da 2026 yılı kış saati uygulamasına geçiş, 24 Ekim Cumartesi gününü 25 Ekim Pazar gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde saatler bir saat geri alınacak.
Almanya'da saat 03.00 olduğunda saatler 02.00'yi gösterecek ve böylece Orta Avrupa Saati uygulaması başlayacak.
Kış saatine geçiş tarihleri ülkelere göre farklılık gösteriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da saat değişiklikleri şu tarihlerde yapılacak:
Avrupa Birliği ve İngiltere: 25 Ekim 2026 Pazar günü yaz saati uygulaması sona erecek. Almanya ve Orta Avrupa ülkelerinde saatler 03.00'ten 02.00'ye, İngiltere'de ise 02.00'den 01.00'e alınacak.
ABD ve Kanada: Kuzey Amerika'nın yaz saati uygulayan bölgelerinde saat değişikliği 1 Kasım 2026 Pazar günü yerel saatle 02.00'de yapılacak. Saatler 01.00'e geri alınarak standart saat uygulamasına geçilecek.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye'de 2026 yılında kış saatine geçilmeyecek ve saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. 8 Eylül 2016'da alınan kararla yıl boyunca sabit saat uygulamasına geçilen Türkiye'de, UTC+3 saat dilimi kullanılmaya devam ediyor.
Bu nedenle Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de Ekim ayında saatler bir saat geri alınmayacak. Ülke genelinde 2026-2027 kış döneminde de mevcut saat düzeni geçerliliğini koruyacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE YAPILIYOR?
Dünya genelinde yaklaşık 70 ülkede yaz ve kış dönemlerinde saat değişikliği uygulanıyor. Ancak bu düzenleme her ülkede geçerli değil. Bazı ülkeler yılın belirli tarihlerinde saatlerini ileri veya geri alırken bazıları ise yıl boyunca aynı saat dilimini kullanıyor.
Avrupa: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği devam ediyor.
Kuzey Amerika: ABD'nin büyük bölümünde ve Kanada'nın birçok bölgesinde yaz ve kış saati uygulaması sürdürülüyor. ABD'de Hawaii ve Arizona'nın büyük bölümü ise saat değişikliğine katılmıyor.
Diğer ülkeler: Avustralya'nın bazı eyaletleri ile Yeni Zelanda'da da saatler mevsimlere göre değiştiriliyor. Ancak Güney Yarım Küre'de bulundukları için bu ülkelerin geçiş tarihleri Avrupa'dan farklılık gösteriyor.
Saat değişikliği yapmayan ülkeler: Türkiye, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan'da yıl boyunca sabit saat sistemi kullanılıyor. Afrika ve Güney Amerika'daki birçok ülkede de mevsimsel saat değişikliği uygulanmıyor.