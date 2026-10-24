KIŞ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE YAPILIYOR?

Dünya genelinde yaklaşık 70 ülkede yaz ve kış dönemlerinde saat değişikliği uygulanıyor. Ancak bu düzenleme her ülkede geçerli değil. Bazı ülkeler yılın belirli tarihlerinde saatlerini ileri veya geri alırken bazıları ise yıl boyunca aynı saat dilimini kullanıyor.

Avrupa: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği devam ediyor.

Kuzey Amerika: ABD'nin büyük bölümünde ve Kanada'nın birçok bölgesinde yaz ve kış saati uygulaması sürdürülüyor. ABD'de Hawaii ve Arizona'nın büyük bölümü ise saat değişikliğine katılmıyor.

Diğer ülkeler: Avustralya'nın bazı eyaletleri ile Yeni Zelanda'da da saatler mevsimlere göre değiştiriliyor. Ancak Güney Yarım Küre'de bulundukları için bu ülkelerin geçiş tarihleri Avrupa'dan farklılık gösteriyor.

Saat değişikliği yapmayan ülkeler: Türkiye, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan'da yıl boyunca sabit saat sistemi kullanılıyor. Afrika ve Güney Amerika'daki birçok ülkede de mevsimsel saat değişikliği uygulanmıyor.