KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM merkezi atama takvimi ile KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS 2026/2 tercih tarihleri, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'da açıklanmasının ardından adayların gündemine geldi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, merkezi atama takvimini, tercih kılavuzunu, kadro ve kontenjanları araştırmaya başladı. Peki KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tercih takvimi...
KPSS 2026/2 merkezi atama süreci, kamu personeli olmayı hedefleyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Tercih döneminde adayların öğrenim durumlarına ve KPSS puanlarına uygun kadrolar için başvuru yapması beklenirken, hangi kurumların personel alacağı ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2026 ÖSYM merkezi atama takvimin eilişkin merak edilenler…
KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve yerleştirme takviminde yer alan bilgilere göre KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak ikinci merkezi yerleştirme kapsamında adaylar, tercihlerini belirtilen tarihlerde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinde adayların mezuniyet durumlarına, KPSS puanlarına ve kadrolar için belirlenen özel şartlara dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
KPSS 2026/2 tercih kılavuzu ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Kamu kurumlarının hangi unvanlarda personel alacağı, kadro sayıları, öğrenim düzeyleri ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda duyurulacak.
Kılavuzda ayrıca adayların tercih edebileceği kadrolara ilişkin nitelik kodları ve özel koşullar da bulunacak. Adayların tercih listesi oluşturmadan önce mezun oldukları programın ilgili kadro için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: LİSE MEZUNLARI TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise mezunu adaylar da KPSS puanlarıyla kamu kurumlarına yapılacak personel yerleştirmelerini takip etmeye başladı.
Ortaöğretim mezunlarının KPSS merkezi yerleştirmelerinde kullanılan puan türü KPSSP94 olarak biliniyor. Adaylar, 2026/2 tercih kılavuzunda lise mezunlarına ayrılan kadroları inceleyerek öğrenim durumlarına uygun pozisyonlar için tercih yapabilecek.
Hangi kamu kurumlarının ortaöğretim mezunu personel alacağı, kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ve kadrolarda hangi özel şartların aranacağı ise tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlar arasından seçim yapabilecek.
Tercih işlemleri sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor:
KPSS 2026/2 merkezi atama yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.