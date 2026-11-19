KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

KPSS 2026/2 tercih kılavuzu ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Kamu kurumlarının hangi unvanlarda personel alacağı, kadro sayıları, öğrenim düzeyleri ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda duyurulacak.

Kılavuzda ayrıca adayların tercih edebileceği kadrolara ilişkin nitelik kodları ve özel koşullar da bulunacak. Adayların tercih listesi oluşturmadan önce mezun oldukları programın ilgili kadro için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmesi gerekiyor.