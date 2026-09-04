KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM 2026 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır?
12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumu için KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden sınava girecekleri binaları/salonları sorgulayabilecekler. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi, adayların erişimine açıldı. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşıldı. Adaylar, 12 Eylül’de gerçekleştirilecek oturum öncesinde ÖSYM sistemi üzerinden KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belgesini görüntüleyebilecekler. Peki, ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, Lisans 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI AÇILDI
12 Eylül 2026 tarihinde yapılacak 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
ÖSYM AİS'TEN KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek adayların giriş belgeleri posta yoluyla adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İsteyen adaylar sisteme e-Devlet üzerinden de giriş yapabilecek.
2026 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ise 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.
Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için sınav giriş belgelerinde yer alan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
ÖSYM, 12 Eylül'de yapılacak Alan Bilgisi 1. Oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.