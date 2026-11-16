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        Haberler Bilgi KPSS DHBT SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI: ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        KPSS DHBT SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI: ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        KPSS DHBT sonuçları 2026 için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (2026 KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi. Kasım ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve puanlarını nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM sınav takvimiyle DHBT sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        2026 KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ardından adayların sonuç tarihi araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının katıldığı sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Şimdi ise gözler adayların DHBT puanlarını öğreneceği tarihe çevrildi. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle sonuç tarihi belli olurken, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı da merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve sınava ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        KPSS DHBT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

        Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        2026 KPSS DHBT sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı da sınava giren adayların gündeminde yer alıyor.

        ÖSYM geçmiş dönemlerde bazı sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açmış olsa da DHBT sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

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        2026 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.

        2026 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS DHBT PUANI NASIL HESAPLANIR?

        KPSS DHBT puanları hesaplanırken adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi testlerindeki performansları dikkate alınıyor. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların net sayısı hesaplanıyor. Bu sonuçlar, sınavın istatistiksel verileri ve ilgili puan türünün ağırlıkları doğrultusunda değerlendirilerek KPSS DHBT puanlarına dönüştürülüyor. Adaylar kesin puanlarını 25 Kasım'da açıklanması planlanan sınav sonuç belgesinden öğrenebilecek.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NERELERDE KULLANILACAK?

        KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar için uygulanıyor. İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaiz gibi kadrolara yönelik personel alımlarında, ilgili ilanların şartlarına göre DHBT puanları kullanılabiliyor.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava katılan adayların başvurabilecekleri kadrolar, mezuniyet koşulları ve diğer kriterler personel alımı duyurularıyla belirlenecek. Bu nedenle adayların sonuçların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının resmi personel alımı ilanlarını takip etmesi gerekiyor.

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