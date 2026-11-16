KPSS DHBT SONUÇLARI NERELERDE KULLANILACAK?

KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar için uygulanıyor. İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaiz gibi kadrolara yönelik personel alımlarında, ilgili ilanların şartlarına göre DHBT puanları kullanılabiliyor.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava katılan adayların başvurabilecekleri kadrolar, mezuniyet koşulları ve diğer kriterler personel alımı duyurularıyla belirlenecek. Bu nedenle adayların sonuçların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının resmi personel alımı ilanlarını takip etmesi gerekiyor.