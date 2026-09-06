KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü 81 il ve Lefkoşa dahil 145 sınav merkezinde uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Lisans Kılavuzu'nda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 10.15'te başlayacağı ve 130 dakika süreceği belirtildi. Adayların gündeminde sınavın ardından yayımlanacak KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer alıyor. Peki, KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…