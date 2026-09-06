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        Haberler Bilgi KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav öncesinde adayların en çok merak ettigi konuların başında KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı geliyor. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığının yayınlanacağı saate ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü 81 il ve Lefkoşa dahil 145 sınav merkezinde uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Lisans Kılavuzu'nda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 10.15'te başlayacağı ve 130 dakika süreceği belirtildi. Adayların gündeminde sınavın ardından yayımlanacak KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer alıyor. Peki, KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…

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        2026 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM, sınavların ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir bölümünü kamuoyunun erişimine açıyor. 2026 KPSS için de resmi açıklama ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

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        2026 KPSS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saat henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından yapılacak duyuruyu bekleyecek.

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        KPSS CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

        2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür cevap anahtarı yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, ÖSYM'nin sınav soru ve cevapları bölümünden yayımlanan kitapçık ve cevap anahtarını kontrol edebilecek.

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        2026 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI SAAT KAÇTA?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın süresi 130 dakika olarak belirlendi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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        Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözü bu kez KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı duyuruya çevrilecek.

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        #KPS
        #kpss lisans
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